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﻿煤氣與港府商討加價

2017-06-08 列印
　　中華煤氣（003）執行董事暨公用業務營運總裁黃維義昨日表示，今年將再就煤氣價格檢討。他指出近年工資及物料等成本均上漲，加上未來數年亦有投資，故有加價壓力，正與政府就有價格問題商討。但他強調即使加價，亦會是溫和。香港業務方面，常務董事陳永堅表示，因過往在本港發展高端廚櫃，供發展商選購，相信有關業務會是新增長動力，又透露政府未來5年，將有23萬個新單位落成，相信同時會帶動用氣量及新客戶增長。新興能源業務方面，在下半年，將有三間內地化工廠房陸續投產，預計未來三年新興能源的投資額達100億元人民幣。
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