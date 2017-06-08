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﻿世城系不排除紐約添食

2017-06-08 列印
　　世城系早前公告擬在美國紐約發展綜合物業項目，世紀城市（355）主席羅旭瑞表示，在紐約的投資預算在幾十億元，不排除將來再多一至兩宗收購。對於事隔十幾年重回紐約市場，他表示，在商言商，認為紐約是個值得投資的大城市，未來亦會考慮在其他海外的大城市投資。世城副主席羅俊圖補充，紐約發展項目的可建面積達41萬平方呎，位於市中心曼哈頓區，集商業、酒店及住宅於一身，部份會對外銷售，餘下部份及酒店會由世城長期持有。

　　香港業務方面，羅旭瑞指事隔5個月再買回土瓜灣酒店項目一半權益，主要因為看好酒店業的發展前景，相信最壞時期已過去。副主席羅寶文稱，2016年整體旅客數下跌顯著，今年已見回升，對前景有信心。
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