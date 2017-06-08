﻿IFC外望——3香港夥Gash搶打機族市場

3香港一直想將打機一族變成主要客戶群，噚日宣布同台灣數碼娛樂支付平台Gash Point（樂點）合作，繼早前同遊戲生活品牌Razor結盟之後，向進軍遊戲市場又邁進一步。Gash Point上年網上交易額達到3億美元，喺亞洲有約1000萬用戶，當中有18%至28%係香港用戶，相信打開機嘅冇用過都聽過。



兩公司將推出聯名遊戲點數卡，面值由10元至1500元不等，打機一族更可以享有不低於5%嘅額外遊戲點數獎賞，一卡盡享逾3000款熱門國際級手機及電腦遊戲和數碼內容，簡直喺「宅男佳音」。



打機一族平時買點數卡就算唔踢拖落街去7仔買，都要喺網上用信用卡俾錢，費時失事，如果係3香港嘅客戶，費用將直接合併入電訊帳單，帳目將顯示於下期流動電話帳單內，過程方便快捷，對爭分奪秒嘅打機一族嚟講相當貼心。3香港國際流動業務及服務拓展總監古星輝（圖左）話，希望服務7月推出，宅男記緊留意！



劈價五成求售 上海二手樓陷寒冬



官媒再發功，為上海樓市吹冷風！央視網報道，5月上海二手樓繼續深陷觀望局面，成交按年勁跌五成至七成。二手樓叫價與實際成交價的落差進一步放大，有閔行區嘅業主最近仲劈價兩成賣樓。



北京方面，喺北京遠郊嘅通州，以前借「北京副中心」嘅名義炒起，現時有業主將135平方米、原本叫價675萬元嘅住宅，降價至550萬元出手！



其實，上海、北京唔少代理最近都冷冷清清，二手盤成交萎縮。上海一名開發商表示，現時當地新樓比二手樓「抵買」，因為政府限價、限漲，要攞到預售證，政府隨時將開發商訂價劈一至兩成；而且封殺「商改住」殺傷力驚人，即所有商業或辦公樓改為酒店公寓嘅樓盤，全面禁售。



綠地、保利喺上海有大量「商改住」項目，其中，保利一個樓盤已準備接通煤氣，就快交樓，點知當局以拆走違章建築名義，禁止通煤氣，要求發展商整改。保利無奈之下，最後向小業主悉數退款。「商改住」禁令下，商業地冇人吼，住宅地就更加搶手。



高瞻