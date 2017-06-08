﻿市場簡訊

—和記電訊（0215）旗下和記環球電訊，早前傳出擬出售香港固網業務資產，但遲遲不見買家身影。昨日外電報道，新買家或為被美資基金MBK Partners和TPG Capital收購的九倉電訊，報道指該財團正洽商額外增加48.5億元貸款，作收購用途，銀團貸款年期為5年。九倉電訊、TPG香港方面均未有回應。







—港交所（388）昨日公佈，與中國外匯交易中心及旗下中匯信息技術，在港成立合資企業「債券通有限公司」，為「北向通」投資者的備案入市提供支持與幫助，並會與國際債券交易系統緊密磋商。港交所指出，投資者將使用有關交易系統買賣內地銀行間債券市場各類債券。中國外匯交易中心、中匯信息技術及港交所，分別持有債券通公司18%、42%及40%權益，建議初始股本5000萬元，港交所出資2000萬元。







—中電信（728）董事會昨日公佈，因工作調動原因，楊小偉已辭任執行董事、總裁兼首席運營官職務，於昨日起生效。楊小偉已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知該公司股東。中電信董事會謹此就楊小偉在任內對其作出的寶貴貢獻深表謝意。







—瑞安房地產（272）昨日公佈，今年首5月累計合約物業銷售額29.6億元人民幣，按年下跌77.92%。其中，包括住宅物業合約銷售額15.51億元人民幣，商業物業合約銷售額14.09萬元人民幣。







—越秀地產（123）昨日公佈，5月合同銷售金額約22.9億元人民幣，按年上升約8%；合同銷售面積約18.48萬方米，按年上升約6%。







—旭輝控股（884）非直接全資附屬公司旭昌，以2.71億坡元（相當於13.3億元人民幣）收購位於上海的一項開發中物業，該項目位於上海市黃浦區淮海中路街道45街坊17/2宗地地皮，佔地面積約8594平方米，擬開發作為辦公及商業用途，規劃的總建築面積為4.45萬平方米。







—大地教育（8417）發盈警，預期截至今年3月底止財政年度的純利，將較去年同期所錄得的純利大幅下跌約60%，主要因英鎊兌港元貶值及成功安排升讀英國高中的人數下跌而減少、僱員福利開支增加及匯兌虧損及法律及專業費用在上市後而有所增加等。







—金朝陽（878）昨日公佈，以初步代價約4.56億元，出售銅鑼灣物業全部股權及股東貸款，預期所得款項淨額約3.89億元，將用於未來投資及一般營運資金。該物業位於銅鑼灣書館街18號名為COHO的物業，包括一幢住宅大廈（5樓B室、8樓A室及9樓A室除外）、商業部份及廣告外牆。







—據外電報道，滙豐銀行正捲入新一輪有關該行交易員涉嫌操縱外匯市場的法律訴訟。由總部設於英國的外匯投資公司ECU，向倫敦的商業法庭提出申請，要求滙豐銀行提交在2006年3宗大額外匯交易的記錄。面對新的外匯操縱指控，滙豐銀行方面拒絕評論事件。ECU在2006年進行外匯交易的時候，懷疑市場上有某些外匯定單被滙豐交易員操控，並超前交易。ECU向滙豐銀行進行投訴後，該行承諾進行全面的內部調查，然而最終只是對外表示沒有發現任何不法行為。