﻿內地進出口齊反彈 分析料下半年回落 貿易順差遜預期

內地外貿數據延續去年底以來的良好形勢，內需也表現向好，5月以美元計價的進出口數據，雙雙反彈，並均勝市場預期，當中出口按年增8.7%，進口增14.8%，較預期的7.0%及8.5%為高。不過，有分析師指出，隨著基數及價格因素影響，下半年進出口將呈現回落走勢。



中國海關數據顯示，5月貿易順差由4月的380.48億元，增至408.1億美元，但低於市場預期的463.2億美元。今年首5個月的出口按年增8.2%，進口增19.5%。中國國家信息中心宏觀研究室主任牛犁表示，今年上半年整體外貿情況較預期為好，鐵礦砂、原油及天然氣等大宗商品價格齊升，但受到基數及匯率因素影響，下半年大宗商品進口將放緩，整體外貿將呈回落趨勢。



進口或降至單位數



交通銀行金融研究中心研究員劉學智表示，下半年內地出口或出現波動，主要由於歐美貿易保護主義的存在，但全年仍能實現正增長。進口方面，下半年增長或降至單位數，主要由於經濟走弱風險開始顯現，大宗商品價格下半年難有明顯持續上漲。



海關數據並顯示，今年首5個月進口鐵礦砂進口增加7.9%，價格大幅上漲64.8%，至545.2元，原油增13.1%，價格也大增54.6%，煤、成品油及天然氣價格，分別上漲90.7%、40.6%及8.3%。



另外，市傳「債券通」將於下月初啟動，港交所（388）行政總裁李小加表示，「債券通」初期只有北向交易，即海外資金買中國債券，南向交易短期內不會開通，中國債市的成熟和開放，是經濟和金融實力提升的標誌，也是助推人民幣國際化的「神器」。港交所首席中國經濟學家巴曙松也表示，「債券通」是人民幣國際化的新推動力，只有開放的債券市場支持，人民幣才能夠成為真正的國際貨幣。



債券通有助人幣國際化



巴曙松在出席一個論壇時表示，人民幣國際化要從貿易結算為主，轉向更多金融產品定價及儲備貨幣功能。他預計，中國債市至2020年前有40萬億元（人民幣，下同）的發展空間，但目前外資參與度只有2%，遠低於新興市場及發達市場平均水平，應該向外開放，為人民幣匯率疲弱時提供支持和穩定性。若果至2020年外資參與度達10%，規模將達9.5萬億元。



對於有言論擔心外資參與，將導致中國債市定價權的喪失，巴曙松則認為，由於交易都是在內地發生，反而有助加強在岸債市定價權。他又指出，「債券通」將沿用海外投資者慣用的託管方式及名義持有人制度，沒有額度限制並以電子方式來交易，能夠減低外資參與在岸市場的成本。