﻿私募基金夥香港寬頻 傳有意購和電固網

上月市傳和電（215）研究出售旗下固網業務，昨日再有新進展。據路透引述消息指，持有九倉電訊的私募基金TPG及安博凱，聯同香港寬頻（1310）組成的財團，擬向和記電訊香港提出收購旗下和記環球電訊的固網業務。受賣資產消息刺激，和電股價昨日升近3%，收報2.47元；和電及香港寬頻回應本報查詢時稱，不評論市場傳聞。



和記環球電訊主要在香港和海外，為企業和住宅用戶提供固網電訊服務。消息人士稱，和記環球電訊估值料約15億美元（約117億港元）。據和電去年年報顯示，和記環球電訊固網業務收益為41.27億元，按年增長3.88%，EBITDA（除息稅及折舊前盈利）微跌2%，至12.52億元。



作價料不少於78億



上月市傳和電研究出售旗下固網業務，預料作價不少於10億美元（約78億港元），和電其後發通告指出，董事會不時研究及考慮與其業務有關之方案，旨在提升股東價值，當中包括考慮該公司之不同業務領域，惟尚未決定實行任何方案，亦不能保證會導致完成任何交易。



而早前外電亦引述消息報道，去年收購的九倉電訊的TPG及MBK Partners，擬競購和記環球電訊，並正研究增加48.5億元貸款額作收購之用。



本港電訊業近年亦出現併購潮，九倉於去年10月宣佈，以95億元出售從事固網業務的九倉電訊予私募基金TPG資本及MBK Partners合組的財團，成為繼2014年5月香港電訊（6823）以24億美元（約189億港元）收購澳洲Telstra持有的csl後，電訊業的最大宗收購。去年2月香港寬頻亦以6億元及服務收費回贈5000萬元，收購新世界旗下電訊資產。