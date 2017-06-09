﻿IFC外望——恒生一姐榮休 鄭慧敏接替李慧敏

恒生銀行（011）高層換班，現年64歲的李慧敏將於今年7月1日起榮休，不再出任恒生副董事長兼行政總裁。恒生大股東滙豐控股又再空降高層行政人員，掌管恒生。滙豐控股（005）集團總經理，兼滙豐集團環球零售銀行業務主管鄭慧敏（前稱鄭蔚彤），將接任一姐，出掌恒生副董事長兼行政總裁，由今年7月1日起生效。’



曾任滙豐高層



恒生發言人接受查詢時指出，董事會按用人唯才標準委任高層管理人員，有既定策略甄選及培育人才，讓他們日後成為高層管理人員。恒生銀行員工現時超過9000人。今年60歲的馮孝忠將於今年7月4日起榮休，並不再擔任恒生執行董事兼環球銀行及資本市場業務主管。



翻查以往資料，自從1998年，滙豐把鄭海泉調到恒生銀行出任副董事長兼行政總裁之後，往後的恒生一哥或一姐，都是來自滙豐。鄭海泉之前的恒生行政總裁為歐肇基，但他在任期間過於進取，又爆出前總經理壽明收受客賄賂的醜聞。



恒生公布指出，鄭慧敏總固定年薪為港幣846.2萬元，並可獲提供居所、按表現計算之花紅以及適用於恒生同級行政人員之其他福利。此等乃根據薪酬福利政策而訂定，並不時根據薪酬福利政策進行檢討及在適當時作出調整。恒生與鄭慧敏並無簽訂任何服務合約。



德銀大膽唱淡 樓價十年削半



德銀及「股壇金手指」之稱的惠理集團主席謝清海齊齊向熾熱的樓市大潑冷水，德銀發表報告，以人口挑戰為題，唱淡香港樓市，更大膽預測，十年後香港樓價會由現時水平累跌近50%。



主因是本港人口老化，加上預計樓市將會出現供過於求，該行更一口氣降多隻地產股評級。謝清海則直指樓市認為有泡沫風險，建議投資者分散投資。不過，有學者就質疑報告出現矛盾，認為樓價與人口周期關係不大，而且樓市供應長遠難有曙光。



德銀看淡香港樓市，皆因該行的報告認為，在供應持續增加，而人口老化及息口趨升等因素下，令住屋需求減少，未來樓市供應將嚴重過剩，住宅空置率會由現時4%，大幅升至2026年的9%，而樓價由現水平至2026年期間大跌48%。報告指出，本港的人口正面對多項問題，包括自然人口增長已達至高峰，預期於2027年轉為負數；未來入境移民減少；25至44歲的年齡層比重會由目前的29%，至2025年降至26%，60歲以上人口比率則會由目前22%升至30%。



高瞻