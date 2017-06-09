﻿市場簡訊

—周大福（1929）昨日公佈截至3月底止全年業績，純利30.55億元，按年增長3.9%。每股末期息10仙，連同特別股息20仙，共派30仙，與去年相同。該公司執行董事鄭志剛表示，香港珠寶銷售行業已見底，港澳地區2017財年下半年度（去年10月至今年3月）營業額增長0.8%，預計2018財年營業額應有低單位數升幅。



周大福全年營業額為512.46億元，按年減少9.5%。若單計下半年度（去年10月至今年3月），營業額按年增長4.4%，相比上半年度（去年4月至9月）的跌23.5%有所改善。截至3月底止，集團零售網絡擴展至2381個零售點，年度內淨增加62個零售點。



期內，港澳及內地同店銷售分別跌12.4%及5.2%，當中，港澳地區的同店銷售於第四季度回復增長，是自2014財年第四季度以來，首現正增長。



董事總經理黃紹基表示，預期今年在港澳淨關店5間，當中在旅遊區關店約9至10間，但同時會在社區增加4至5間分店，又表示未來會關注新界東及新界西的發展機會，預期在2018財年進一步調整店舖網絡後，佈置分店網絡工作將接近完成。







—恒大（3333）昨日表示，建議發行新票據，為現有債務再融資及用作一般用途，以其現有2018年票據、現有2020年票據、現有2019年私募票據及現有2019年票據，交換新2021年票據、新2023年票據及新2025年票據，新票據最低年利率分別為5.75%、7.25%及8.75%。恒大將尋求新票據於星交所上市。







—證監會最近曾就正力控股（8283）股權分佈進行查訊，發現股權高度集中。該公司於5月24日，有12名股東合共持有1.0266億股，相當於已發行股本之20.53%。連同兩名主要股東持有之3.75億股（75%股權），總數相當於95.53%。因此，該公司只有2234萬股（4.47%股權）由其他投資者持有。







—龍湖地產（960）昨日公佈，今年首5個月累計實現合同銷售額757.5億元人民幣，按年增長1.51倍；合同銷售面積490.2萬平方米，升1.42倍。單計5月，合同銷售額157.3億元人民幣，按年增54.37%；合同銷售面積87.4萬平方米。







—宏安集團（1222）與宏安地產（1243）聯合公報，宏安地產向內房旭輝（884）轉讓持有九龍油塘四山街商住發展項目的50%股權，現金代價6.64億元。所得淨額6.1億元，在償還銀行貸款連利息後，將用作一般營運資金。







—阿里巴巴首席財務官武衛預計，阿里巴巴2018財年營收將增長45至49%。因核心電商業務強勁增長，阿里巴巴股價今年迄今累計上漲超過40%。阿里巴巴的中期目標是到2020年網站成交金額達到1萬億美元（約6萬億人民幣），長遠目標是到2036年服務的全球消費者達到20億。