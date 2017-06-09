﻿英保守黨穩操勝券 杜指納指創新高

美國股市好淡爭持，杜指早段繼續窄幅上落。投資者關注美國聯邦調查局（FBI）前局長科米作供，普遍作壁上觀，但大市中段升幅擴大，當中杜指和納指更創出日中新高。截至今晨四時，杜指收報21,182點，升8.84點。



英國大選於今晨五時會有結果，民調顯示，首相文翠珊的保守黨得票遙遙領先，令大市消除了其一的不明朗因素。



杜瓊斯工業平均指數收市報21,182點，升8.84點；納斯達克指數收報6,321點，升24點。滙控（005）美國預託證價格收報69.04港元，較香港收市價升0.14港元；中移動（941）美國預託證價格報85.13港元，較香港收市價升0.03港元。



歐央行暗示不再減息



美國公佈上周首次申領失業援助人數減少1萬人，報24.5萬人，仍多於市場預期24萬人；四周移動平均人數雖增加至24.2萬人，但仍接近1970年代以來最低水平。前周的持續申領失業援助人數報191.7萬人，減少2000人，並少於市場預期的192萬人。



歐洲央行周四議息後，儘管在政策指引中暗示不會再減息，似為退市鋪路；但同時又調低官方通脹預測，並稱準備好在必要時延長量寬（QE）實施期限，拖累歐羅兌美元跌穿1.12美元水平。



歐央行昨日一如預期，把基準再融資利率以及存款機制利率，分別維持在零水平和-0.4厘，並決定把每月買債600億歐羅的量寬（QE）計劃，起碼持續至今年底。



該央行的會後聲明承諾「長期維持利率於現水平」；相比上次議息聲明，刪除了「更低（利率）水平」字眼。



分析師指，這是提示市場當局不會進一步減息，當前的寬鬆貨幣政策已不必再深化，甚至有為未來退市鋪路的意思。



但歐央行同時把今年的通脹預測由1.7%，調低至1.5%，明年通脹亦由1.6%，調低至1.3%。聲明更表示，已準備好在必要時，延長QE實施期限至今年結束之後。歐羅昨日議息後低見1.1195美元，跌0.55%，為5月底以來再度跌穿1.2美元。



恒指突破兩萬六



中港股市昨日齊創彈升創近期新高，港股開市初段因市場觀望包括英國國會大選等外圍事件進展而受壓，其後受A股上揚帶動而回升，恒指重上26000關，並維持至收市，恒指收報26063點，升88點；國企指數收報10649點，漲38點；成交793.13億元。內地5月外貿數據較預期佳，支持A股向上，上證綜指連升3日，收報3150點，升10點，創近一個半月新高。