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﻿穆迪紅旗報告上訴失敗

2017-06-09 列印
  穆迪於2011年發佈針對多家內地民企的《紅旗報告》，被證監認定違反《操守準則》，判處1100萬港元罰款並作公開譴責。穆迪早前提出上訴，上訴庭今頒下書面判詞，指證監會有權監管穆迪，駁回申請。

　　穆迪指紅旗報告並非信貸評級報告，而且證券及期貨事務上訴審裁處在法律上出錯，錯誤容許證監會行使紀律處分權力。惟審裁處一方反駁，紅旗報告是對信貸評級系統的補充，屬穆迪評級業務不可或缺的部份，故屬受規管活動。上訴庭認同審裁處的觀點，該報告的預備及發表屬穆迪信貸評級的業務之一，而穆迪在此的確失當，故駁回穆迪上訴。

　　證監會行政總裁歐達禮發表聲明指，任何人不論持牌與否，如對上市公司作出嚴重指控，便應以合理審慎的態度行事。
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