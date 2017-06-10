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﻿恒指險守26000關 英大選震動港股 騰訊單天保至尊

2017-06-10 列印
■恒指周五收報26030點，跌32點。
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　　騰訊（700）周五再現王者之風，無懼跌市高見283元，成交更急增至193億元。港股周五走勢原受英國大選影響而受壓，騰訊單天保至尊下，全日跌幅收窄至32點，險守26000關，恒指成份股收市後變動生效，大市全日成交顯著增至逾1169億元。全周計，恒指累積升106點或0.41%；國指累積下跌74點或0.69%。

　　阿里巴巴於周四晚舉行投資者日，預期2018年收入增45%至49%，優於市場預期，阿里巴巴股價於周四晚美市急升逾13%，消息刺激騰訊周五股價再創歷史新高，高見283.4元，升幅達3.66%，惟受騰訊佔恒指比重將於下周一起由11.78%降至10%影響，騰訊周五尾市股價升幅收窄，收報277.4元，升1.46%。

　　騰訊周五的單日成交金額達193.29億元，其中收市前競價時段成交更高達52.15億元。若撇除配股上板的大手成交，此為本港歷來第二大個股單日成交額，僅次於1998年8月28日港府入市大手掃滙控時創下的247.9億元成交額。

　　除佔恒指比重變動及阿里巴巴效應外，多間大行護航推高騰訊成交。摩笛周五為騰訊升勢伴奏，預期騰訊旗下手遊「王者榮耀」強勢表現延續至下半年，加上上月中推出的手遊「天龍八部」受追捧，看好其手遊業務前景，認為騰訊仍屬行業首選，維持「增持」評級，目標價更睇310元。中金則預期騰訊可受惠於蘋果更新IOS 11系統中應用商店排行榜設定，同樣予310元目標價。

　　港股周五於騰訊帶動下，恒指收報26030點，跌32點或0.13%；國企指數收報10592點，下滑57點或0.54%，由於恒指成份股收市後變動生效，成交金額增至1169.55億元。
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