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﻿新股瑞斯康爆升一倍

2017-06-10 列印
　　瑞斯康（1679）首日掛牌，全日收2.06元，較上市價1元，高1.06元或1.06倍；成交逾1.15億股，涉資1.93億元。不計手續費，每手2500股，帳面賺2650元。

Echosens尋求上市

　　外電引述消息指，早前遞交上市文件，擬在港上市的Echosens昨日尋求上市批准，集資金額約1億美元。據公司早前遞交的上市文件顯示，法國註冊成立的Echosens為肝病診斷器材供應商，公司控股股東為內蒙古福瑞旗下之Furui Luxembourg。

　　公司2016年度純利為800萬歐羅，按年減少4.8%，收入則按年增長36.4%，有5188萬歐羅，當中28.7%來自歐洲，41.6%來自北美，10.2%來自中國。期內毛利率為85.3%，按年增加3.2%。
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