﻿投資者跟沽貨源不足 沽空機構借貨息率抽升

近期沽空機構的狙擊行動一浪接一浪，令持有二、三線股的投資者無不人心惶惶。不過，隨著借貨沽空的息率抽升，沽空機構需要付出更高的成本，才有機會再度出擊。此外，上市公司亦以各種方法向沽空機構還擊，令狙擊行動愈來愈難成功，港股市場或許不再是「提款機」。



在進行沽空交易之前，沽空機構必須先借入股票，否則便屬違法。至於借貨期間支付的利息，便是沽空機構狙擊股份的主要成本。隨著沽空機構不斷發出「唱衰」報告，不但直接遭狙擊的公司股價受挫，一些被視為「高危一族」的公司，股價也因相關消息大上大落。除了沽空機構之外，個別投資者亦趁勢沽空，但貨源不足，令到借貨息率抽升。



有華資證券行負責人表示，近期一些當炒二三線民企股的借貨息率顯著上升，部份甚至由高單位數，升至十多二十厘的水平。相比之下，大藍籌的借貨成本仍然穩定，息率普遍低於3厘。該名負責人指出，除了沽空機構頻出手之外，港股累積升幅已很可觀，也吸引投資者在高位沽空。



信誠證券聯席董事張智威表示，近期借貨息率確實有所上升，例如瑞聲科技（2018）的借貨息率，便由以前的3%至4%，升至現時的5%至8%。至於細價股由於貨源短缺，即使肯支付高息，亦可能要借一手貨都難求。



除了借貨成本增加之外，沽空機構面對的另一個不利因素，是上市公司以各種方式反擊，令到狙擊行動的利潤愈來愈少。就以最近渾水狙擊敏華（1999）的例子來說，敏華股價在上周二至周三（6日至7日）連跌兩日，累積跌幅近一成八，但隨著敏華管理層快速回應，逐一反駁指控，上周五股價已反彈8.8%。渾水的狙擊行動籌備多時，但獲利空間不多。



上市公司回購興訟反擊



至於遭葛咸城狙擊的瑞聲科技，不但有多家大行出報告力撐，連另一沽空機構匿名者亦幫手唱好，與葛咸城打對台。再加上瑞聲本身亦出資回購股份，令股價上周連升3日，上周五收市報99.5元，本周有機會重奪「紅底股」地位。



宏滙研究部主管林嘉麒表示，近期連串沽空事件，估計會令一些上市公司做好應對危機的準備，例如預先搜集各種與公司業務有關的數據，必要時可以快速澄清針對公司的指控。他認為，上市公司增加透明度，比起用回購等方式托高股價，對市場更具說服力。



上市公司還擊沽空機構，主要有兩大類手法，其一是利用回購、停牌、澄清指控等市場手段，另一類方法，是透過法律途徑向沽空機構追究，包括向監管機構投訴以至自行興訟等。以後者來說，至今最成功要數恒大（3333）。



在5年前狙擊恒大的香櫞研究，其負責人Andrew Left在本港被市場失當行為審裁處裁定行為失當，不但被判罰款，更禁止其在本港交易，開創了沽空機構遭處分的先例。近日被渾水狙擊的敏華，上周也發佈公告稱，已指示法律顧問向證監會正式投訴。而被Emerson Analytics狙擊的中國宏橋（1378），也已入稟法院提出訴訟。