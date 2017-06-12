﻿渣打食正「帶路」概念 助中資拓斯里蘭卡 當地洽談項目達八個

渣打多個市場正好處於國家一帶一路倡議的路線圖，斯里蘭卡更是其中一站。渣打中國金融市場部中國區總經理楊京，接受訪問時表示，渣打是「天生的一帶一路銀行」，去年整體參與並完成相關項目共逾40個，現時渣打在斯里蘭卡洽談的一帶一路項目有8個。



渣打斯里蘭卡行政總裁Jim McCabe，在當地接受本港傳媒訪問時稱，渣打十分積極參與中國、斯里蘭卡兩地走廊的商業活動，當中包括一帶一路帶來的商機。渣打業務同時腳踏兩地，能助中資企業投資斯里蘭卡。



一帶一路為渣打的策略重點，楊京指，該行已投入大量資源推動一帶一路的發展，並於近年積極進行路演，去年渣打參與並完成一帶一路相關的項目超過40個，目前該行在斯里蘭卡洽談的一帶一路相關項目共8個，包括公路、大橋、水廠、港口。



楊京認為渣打是「天生的一帶一路銀行」，在一帶一路倡議的路線，渣打具備優勢，因渣打有46個市場屬一帶一路所覆蓋的沿線國家；同時該行扎根有關市場百多年，且支持中資企業走進當地市場超逾10年。為配合一帶一路發展，渣打在當地市場成立中國企業服務部，又先後成立了一帶一路戰略執行委員會和工作小組，集中整合集團資源，為客戶提供更佳的服務。



McCabe坦言，一帶一路項目初期主要由政府直接提供融資，渣打主要向中資企業提供現金管理、貨幣兌換等服務。他相信隨著公私型合作（PPP）模式發展的項目出現，渣打將來也可直接參與斯里蘭卡的基建項目融資。他估計當地科倫坡海港城未來15年的投資規模可能高達200億美元（1560億港元）。