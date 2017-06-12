﻿招商局科倫坡碼頭 最快明年上市

中資企業積極參與斯里蘭卡一帶一路相關的基建項目，現包括有招商局港口（144）的科倫坡國際集裝箱碼頭（CICT）及中交建（1800）的科倫坡港口城。CICT首席業務發展執行官Tissa Wickramasinghe預料，CICT今年吞吐量有望達致240萬標準箱的實際設計量，而副總經理Don Eranjika Jayawardene更透露，計劃將CICT上市，最快明年初成事。



Don在斯里蘭卡表示，CICT的上市計劃最終須由管理層決定，目前未有任何定案，但已進行初步研究。由於上市只需作6個月準備，理論上最快可於明年1月進行公開招股（IPO）。若落實在斯里蘭卡上市，將是當地集資規模最大的IPO，惟未有透露集資額，他又指把該業務上市，希望能與當地人民有良好的關係，讓當地人明白CICT雖由中資公司所投資，其實是一家本地公司，故欲透過上市讓當地人可成為CICT股東。對於招商局港口擬收購當地漢班托塔港80%股權，惟當地民眾反對。