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日報新聞 > 財經

﻿市場料儲局加息0.25厘

2017-06-12 列印
　　美股本周走勢料聚焦聯儲局加息以及外圍政治消息，市場幾乎肯定聯儲局本周將加息四分一厘，投資者較關注未來加息前景及縮減資產負債表計劃，周內議息的主要央行還有英國和日本，均預期按兵不動。法國連續兩個周日舉行國民議會選舉投票，以及歐羅區財長會議討論希臘債務減免，都受市場關注。

　　投資者更關注的是會後聲明、主席耶倫和儲局官員對利率前景作出任何暗示，以及縮減資產債表計劃。
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