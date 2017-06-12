﻿市場簡訊

中國神華（1088）及國電電力昨日在上交所公告，神華控股股東神華集團及中國電力集團擬籌劃涉及重大事項，兩隻A股已於6月5日起停牌，目前該事項正在籌劃過程中，兩公司今日將繼續停牌。



中鐵建（1186）昨日公佈，旗下中鐵建投資集團聯合多間公司，中標京新高速（G7）梧桐大全至木壘公路建設政府和社會資本合作（PPP）項目。項目主線長度514.952公里，建設期3年，收費期30年，項目投資估算總額約178.72億元人民幣。



交銀國際（3329）昨日公佈，行使超額配股權，涉及6771.2萬股交銀國際股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.16%，交銀國際將按每股2.68港元配發。完成後，交通銀行對交銀國際股份的持股比例將由約75%下降至約73.14%。該等超額配發股份預計將於6月14日上市買賣。



北海集團（701）周志文因個人理由已辭任獨立非執行董事職務，周志文已確認與該集團董事會並無意見分歧。



《星期日泰晤士報》指，今年是蘋果公司推出扭轉其命運的iPhone10周年，這個劃時代的產品為蘋果帶來7500億美元（約5.85萬億港元）的收入，以及長足的發展，分析師估計蘋果推出的10周年紀念版iPhone，將帶領蘋果公司明年步入1萬億美元大關累計銷售。



外電指，歐盟委員會官員快將夏季休假，業界人士估計該反壟斷機關快就調查7年的Google購物搜尋壟斷案作出結案，並可能對Google開出新高罰單，可能較英特爾12億美元的紀錄罰款更高；這也是該委員會繼去年8月向蘋果開出130億歐羅稅單之後，再一次顯示其實力。



歐洲飛機製造商空中巴士的行政總裁布雷吉爾（Fabrice Bregier）表示，即將展開的英國脫歐談判，若最終自由進出英國及免關稅這兩項條件無法實現，空巴未來將把新機種製造撤出英國，他說就新機種的製造而言，要在全球某地設立新廠房相當容易。



路透社引述消息人士透露，已有116年歷史的美國老牌百貨公司Nordstrom Inc.，其創辦人家族有意讓該公司私有化，現正研究相關部署，並開始與數家私募基金接洽，期以股權融資方式集資10億至20億美元，使該公司能開出較佳條件說服其他股東支持其私有化方案。Nordstrom創辦人家族目前持有該公司31.2%股權。



路透社引述消息人士報道，美國硬碟兼半導體生產商Western Digital（WD）準備在本周四限期前，提出把收購東芝旗下快閃記憶晶片公司Toshiba Memory的開價，提高至2萬億日圓（約1414億港元）或以上；有關收購將通過購入東芝債券方式進行，使WD先成為東芝融資方，這樣可避開反壟斷局的阻撓。



包括諾貝爾獎得主史蒂格利茨在內的22名著名經濟學家，上周五致函聯儲局理事會，促請聯儲局成立一個高層級的專責委員會，研判把官方通脹目標提高至2%以上；他們認為提高長期通脹目標，一方面將令聯儲局有更大政策空間對抗經濟下滑風險，同時又可避免因通脹快速上升而過份損害美國民眾生活水準。