﻿債券通最後衝刺 以機構投資者為主 新板創板周五諮詢

港交所（00388）行政總裁李小加表示，債券通已進入最後衝刺階段，未來一段時間將會陸續有細則出台。至於確實推出日期，目前仍等待中國人民銀行以及監管機構落實。初期將只有北向交易，並以機構投資者為主，而非散戶市場。他又透露，港交所將於本周五推出新版及創業板諮詢文件。



李小加昨在酒會表示，周五的新版及創業板的改革，將有望能夠有助提升香港整體上市質量，保持金融方面的競爭力，及令資本市場與新經濟的相關性。他早前曾表示，希望新版能夠吸引新經濟的初創企業，一帶一路以及同股不同權公司來港上市。



至於市場關注的沙特阿美上市選址，李小加回應稱，中國目前已取代美國，成為沙特最大的石油進口國，期望香港能在阿美上市計劃中，扮演重要角色。阿美是全球最大的公司，並非一兩個簡單因素就能決定在哪裏上市，涉及其所在的沙特整個能源國家，市場如何去承擔如此大規模的公司等問題。



合法沽空助市場「消毒」



對於近期海外沽空機構頻頻對港股出手，李小加表示，沽空是一種投資工具，是成熟市場所有的操作，能夠發現上市公司新價值，造假公司則被發現真相，對港股有「消毒」功效。不過，也需要有相關程度的監管配合，確保所有參與者合法合規，並非違法操控市場。



港股20年市值升八倍



今年為港交所上市17周年，同時為香港回歸20周年，港交所主席周松崗表示，港交所在過去20年，扮演積極角色，市值由3萬2千億升至2017年的28萬，大增8倍，成交易由155億元，增至800億元，金融業佔經濟比重也都與日俱增，由10.4%增至18%。中港兩地證券互聯互通，即將推出的債券通、深港通及滬港通等，能與中國70億元市值的市場接軌。



周松崗表示，中國目前是世界第二大經濟體，中國儲蓄資金不斷來港，香港法治、監管及自由市場深獲國際投資者信任，期望這兩大因素，能在未來20年繼續支持香港金融發展。李小加也補充，香港過往是資本進口為主，未來不但應只是中國的融資中心，還應當是離岸人民幣訂價中心，以及風險管理中心等。