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﻿天貓超市周日襲港

2017-06-13 列印
　　天貓超市將於6月18日在香港正式推出運作，海外負責人胡瑜玲表示自4月試營以來，反應超乎預期，香港區域的客單量創了天貓超市的新高，比中國任何一個省份還要高，而每張客單的金額亦比內地的高出幾倍。　　該超市利用覆蓋深圳的倉庫，菜鳥聯盟為香港消費者提供次日達服務，即上午11點前下單、第二個工作日便可送達。
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