﻿IFC外望——沽神頻頻損手人財兩空

基金業界跟紅頂白嘅情況比比皆是，最明顯嘅例子係憑藉押注美國樓市崩潰而聲明大噪嘅紐約著名基金經理鮑爾森，佢近年由黃金、歐債以至醫藥股，無一不損手，唔單止客戶大幅度流失，連手下人才都出現凋零現象。



一度被奉為「沽神」嘅鮑爾森，佢嘅同名基金公司Paulson & Co自2015年底到現時，資產管理規模因為投資虧損同客戶流失縮減咗60億美元；據最新嘅證監文件顯示，公司管理資產中，只有20億美元係客人託管，其餘80億美元多數係鮑爾森自己嘅，同佢哋2011年高峰期管理嘅380億美元資產，佔一半係外來資金，相去甚遠。



資產規模大縮水，組合基金經理加快散水都係正常個發展，近日有消息人士話，共同管理Credit Opportunities基金嘅Chowdhry，另外負責美國基金銷售嘅主管Micheal Johnson同高層Claudio Macchetto，同埋負責營銷同投資關係嘅Natalie Oelkers據聞都會蟬過別枝，另謀發展。



太古首度誕生女掌櫃



太古股份（019）首次有女掌櫃，事關做開太古財神嘅郭鵬夠鐘退休，辭任財務董事兼常務董事職務；劉美璇將出任太古公司財務董事及國泰航空非常務董事，自10月1日起生效。太古噚日同時公佈，劉美璇升為公司常務董事，於今年7月起生效。



劉美璇在升職前，已出任太古地產（1972）董事，同樣負責財務，而太地業績年年向好，所以呢位女掌櫃個算盤都應該打得幾好。



劉美璇年薪連同各項津貼為539.68萬元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。佢喺1982年港大畢業之後，1987年加入英國太古集團，駐在香港的辦事處，及後喺2003至2007年出任太古貿易及實業部董事，2007年出任港機工程財務董事。



高瞻