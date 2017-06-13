﻿IFC外望——沽神頻頻損手人財兩空

一度被奉為「沽神」嘅鮑爾森，佢嘅同名基金公司Paulson & Co自2015年底到現時，資產管理規模因為投資虧損同客戶流失縮減咗60億美元；據最新嘅證監文件顯示，公司管理資產中，只有20億美元係客人託管，其餘80億美元多數係鮑爾森自己嘅，同佢哋2011年高峰期管理嘅380億美元資產，佔一半係外來資金，相去甚遠。
資產規模大縮水，組合基金經理加快散水都係正常個發展，近日有消息人士話，共同管理Credit Opportunities基金嘅Chowdhry，另外負責美國基金銷售嘅主管Micheal Johnson同高層Claudio Macchetto，同埋負責營銷同投資關係嘅Natalie Oelkers據聞都會蟬過別枝，另謀發展。
太古首度誕生女掌櫃
太古股份（019）首次有女掌櫃，事關做開太古財神嘅郭鵬夠鐘退休，辭任財務董事兼常務董事職務；劉美璇將出任太古公司財務董事及國泰航空非常務董事，自10月1日起生效。太古噚日同時公佈，劉美璇升為公司常務董事，於今年7月起生效。
劉美璇在升職前，已出任太古地產（1972）董事，同樣負責財務，而太地業績年年向好，所以呢位女掌櫃個算盤都應該打得幾好。
劉美璇年薪連同各項津貼為539.68萬元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。佢喺1982年港大畢業之後，1987年加入英國太古集團，駐在香港的辦事處，及後喺2003至2007年出任太古貿易及實業部董事，2007年出任港機工程財務董事。
高瞻