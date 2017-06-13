﻿市場簡訊

中遠海運港口（1199）斥資2.0349億歐羅，收購西班牙華倫西亞集裝箱碼頭特許權，以及Conterail Madrid和NRTZ Zaragoza兩家輔助性鐵路場站公司。



舜宇光學（2382）公佈5月份數據，手機鏡頭出貨量按年升87.1%至4519.4萬件，主因手機鏡頭市場份額上升。車載鏡頭出貨量按年升52%至252.2萬件，其全球市佔率較同期上升。手機照相模組出貨量按年亦升10.8%至2148.8萬件。



永旺（984）表示，公眾持股量保持在最低25%要求以下。於6月12日，公司之公眾持股量約為16.729%，相比5月11日當日的公眾持股量約為16.92%。



雲博產業（8050）發盈警，預計截至2017年3月31日止年度將錄得虧損，主要由於收入減少；無形資產減值；就壞帳計提撥備；及撇減存貨計提撥備。



東岳集團（189）發盈喜，預期截至今年6月底止中期純利顯著上升，去年上半年盈利3.09億元人民幣。期內氟硅產品的市價提高；同時，有機硅行業走出低谷，業務有所改善，產品售價的升幅比原材料購買價的升幅高，通過管理提高生產效益，持續保持穩產高產。



威鋮國際（1002）公佈截至今年4月底的首三季度業績，期內轉虧為盈，純利1559.2萬元（人民幣，下同），而去年同期虧損為276.2萬元。首三季收入9.91億元，按年增長47%，毛利1.7億元，按年升52%。



海鑫集團（8409）發盈警，指預期今年4月30日止年度溢利，將顯著下跌，因上市開支約1500萬港元所致。



比特幣在亞洲買盤追捧下，周日首度突破3000美元大關，據CoinDesk網站的報價，比特幣上周經理調整後，周日最高曾升見3025.47美元，刷新歷史高位紀錄，今年來升幅超過兩倍，但6月份已累升近30%。截至昨晚本港時間8時，該貨幣回挫逾12%，低見2650.05美元。



天大藥業（455）公佈，以514萬元人民幣收購珠海仁宏醫藥100%權益，該公司主要業務包括中藥材、中藥飲片及中成藥產品批發。



中海物業（2669）宣佈，肖肖因超過公司制定的退休年齡，辭任公司主席及非執行董事，顏建國將擔任公司主席及非執行董事，都由今日起生效。



中國農林低碳（1069）公佈發行1000萬港元的7年期公司債券，年利率7厘。



長港敦信（2229）公佈，上周一原訟法庭頒令委任禮恒企業諮詢之呂禮恒及劉胡桂琼，為公司的共同及各別臨時清盤人。



平保（2318）公佈，旗下控股子公司今年首5個月累計保費收入約2976.14億元人民幣，按年增長33.82%。



路透社報道，富智康行政總裁郭台銘稱，蘋果公司與戴爾電腦將會加入他牽頭財團，競逐東芝賣盤半導體業務，而美國半導體製造商金士頓也將加入，亞馬遜亦傳會加入。