﻿科技股繼續調整 納指兩日回吐逾3.5%

美股周一早段繼續在科技巨頭領頭調整下走軟，杜指初段曾跌84點，見21187點；納指更曾跌97點或1.57%，見6110點。納指自上周四新高收市後，兩個交易日合共回吐逾3.5%。



杜瓊斯工業平均指數其後見21211.94點，較上周五跌60.03點；納斯達克指數見6142點，跌65.91點。滙控美國預託證價格曾見68.27點港元，較香港收市價跌0.18港元；中移動美國預託證價格曾見83.43港元，較香港收市價升0.03港元。



到今晨四時，杜指收報21,235點，跌36點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見68.27元，較香港收市價跌0.18元；中移（941）美國預託證券見83.48元，較香港收市價升0.08元。



歐洲三大主要股市昨日後段亦走軟，倫敦、巴黎和法蘭克福等地股市跌0.11%至1.08%。美國科技類別股份昨日早段平均跌百分之二，令兩個交易日累跌百分之四點六，是近一年來最大的兩日跌幅。



其中，首當其衝繼續的是遭瑞穗分析師下調前景的蘋果公司，初段股價曾跌6.47美元或4.34%，見142.57美元；Google母公司Alphabet和最大零售網商亞馬遜分別陪跌3.44%和3.4%，facebook亦曾跌1.82%。



美匯指數則下跌0.24%，見97.043點。跌市引發資金避險需求增加，日圓曾升見109.75兌1美元（日圓兌7.1港元），升0.52%。紐約七月期油價靠穩，曾升88美仙或1.92%，見每桶46.71美元。



倫敦現貨金昨日先升後軟，早段曾升0.3%，到美市早段倒跌2.9美元或0.23%，見每盎司1263.72美元。



港股聚焦納指6100關鍵



美股上周五科網股急跌，拖累港股表現，科網股更現小股災，恒指成份股調整比重昨日生效，佔恒指比重調低至10%的騰訊（700），一度跌近3%，收報270.6元，跌2.45%，成交高達103.5億元。騰訊帶頭跌，多隻科技股亦應聲陪跌，瑞聲（2018）復牌後連升三天，昨日急跌近4%。



港股昨日開市即失守26000關，最多跌341點，午後於低位橫行，全日跌322點。晉裕環球投資研究部投資策略師黃耀宗指，港股後市走勢要視乎納指能否守住6100點、A股能否被納入MSCI指數，以及中資金融股表現，料短線大市較大機會橫行整固，恒指首個支持位於20天線（25627點），下個支持位於50天線（24899點）。



藍籌股幾乎全線下跌，騰訊跌2.45%，報270.6元；港交所（388）失守200元，跌2.78%，報199.7元；瑞聲連升三個交易日後，無以為繼，跌3.77%，收報95.75元。科技股普遍受壓，鑫網易商（1039）跌5.88%，IGG（799）挫4.15%。