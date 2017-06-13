潘頓剛周日本來只得五匹座騎，但夥拍「特獎」贏馬後，就因為祈普敦受傷而做替工贏出「駿明珍寶」和「美麗寶寶」，結果大演帽子戲法。潘頓昨晨坦言有運並希望運氣繼續，對於明晚谷戰的七匹座騎，他就認為以「愛樂寶」和「飛馬再威」的機會最好。 方廄「愛樂寶」前速甚快，自從轉往谷戰出擊後可謂如魚得水，至今三戰得過兩冠一亞，明晚「愛樂寶」續攻千二米路程，潘頓說︰「『愛樂寶』上仗初升三班，我因為未能造到負磅，便只好將頭馬拱手讓予田泰安。當時牠輕鬆贏馬的姿態有目共睹，而本身質素尚新馬愈跑愈進步，今次我有機會再夥拍牠出戰，自然想再次贏馬。『愛樂寶』只比上場多負七磅，即使排在稍差的九檔，但憑前速兼同場...

2017-06-13