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日報新聞 > 財經

﻿北京樓價料續下挫

2017-06-13 列印
　　中國社科院財經戰略研究院、社科院城市與競爭力研究中心最新發佈2017年5月《住房市場發展月度分析報告》。該報告預期，隨着內地資金收緊，及地方政府出招抑制投資需求，特別是管控跨區域住房投資，料城市樓價短期漲勢受抑制，前期房價上漲過快、泡沫較大的城市如北京等，短期樓價料繼續下跌。

　　在政策調控下，2017年5月熱點城市房價漲速整體回落。受「認房又認貸」、北京以及周邊城市聯合推出重磅調控政策等影響，北京房價按月首次下跌，周邊地區的房價更出現大幅下跌。北京按月跌4.09%，廊坊急跌8%，天津下跌1.97%。北京西城區房價按月下跌8.43%、海淀區按月下跌7.45%，跌幅居北京各區縣之首。以房價中位數來看，北京房價中位數仍高達每平方米6.18萬元人民幣。
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