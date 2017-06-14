﻿財政部發國債規模 今年減半至140億 銀色債券今截飛

中國財政部今年將在本港發行140億元（人民幣，下同）人民幣國債，是連續第9年在港發行離岸人民幣國債，同時首次在港發行美元主權債券，發行額為20億美元，亦是自2004年以來，再次於海外發美元債。有銀行人士認為，發美元債是鼓勵外匯資金流入，而今次發人幣國債規模比去年的280億元大減一半，是由於內地擔心資金外流，加上人民幣息率高企，資金成本上升，導致人民幣國債需求有限。



財政部此次發行的140億元人民幣國債將等額分兩批，分別在上半年及下半年發行，而20億元的美元債將於下半年發行，發行前會再公佈具體安排。財政司司長陳茂波表示，歡迎財政部連續第九年在香港發行人民幣國債，認為有助香港的債券市場發展。又指財政部以人民幣以外的貨幣發行國債，將有助加強內地和國際金融市場的融通，從而促進人民幣的國際化。



按市況發行固本培元



中銀香港發展規劃部高級經濟研究員應堅表示，今年財政部發人民幣國債的規模，僅為去年的一半，應與離岸人民幣資金池萎縮及融資成本較高有關。將單筆國債發行縮小至70億元，既滿足離岸市場增持人民幣資產的部份需要，又避免更大規模發債資金跨境調撥對流動性的影響。因此，內地根據市場情況確定國債發行量，是減輕市場壓力及固本培元的舉措。隨著離岸人民幣資金池反彈，國債發行量有望很快恢復到正常水平。



交行首席經濟學家連平表示，目前香港的人民幣存款大約在5280億元左右，較高峰期縮水近半，因此人民幣國債需求也相應縮減。財政部今年因而調整來港發債的幣種結構，減少人民幣發債規模，同時增加美元主權債，也是迎合市場需求，拓展香港債券市場的深度和廣度。



首度來港發美元債



在沉寂逾10多年以後，中國財政部再推美元主權債，也是首次來港發行美元主權債。連平表示，這是財政部自2004年以後，第一次恢復在境外發行美元國債，主要是當前的政策鼓勵外匯資金流入，運用主權債發債方式增加外匯資金來源，不失為一種嘗試。



應堅認為，發美元國債是顯示內地債券發行更加靈活，亦更市場化，同時利用境外美元資金較便宜、美元債券發行較便利的特點，參與國際債券市場。募集的美元調回內地，則可增加外匯儲備，是一舉兩得的措施。



工銀國際研究部副主管涂振聲表示，財政部再推美元債發行計劃，有助於推動主權債務幣種多元化，同時，選擇了流動性更好的離岸市場。有市場人士相信，今次國債的票面息率會跟隨人民幣存息釐定，否則國債會缺乏吸引力。



另外，港府推出第二批銀色債券，於今天（14日）下午2時截止認購，發行額30億港元，每手一萬元，為期三年，6月23日發行。每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，保證利率不少於兩厘。