﻿增發兩億股H股 航基鋪路A計劃

「海航系」旗下專營海口美蘭機場的海航基礎股份（357），正加快增資擴股步伐，計劃增發2億股H股，估計籌約12億元（人民幣，下同），而完成H股增發後，隨即啟動回歸A股上市計劃，爭取明年完成。



海航基礎股份董事會秘書邢周金昨日表示，目前正在進行的非公開配售內資股、H股增發等安排，最終都是為回歸A股上市鋪路。其中，母公司（海口美蘭國際機場）注資、現金認購新內資股，以及引入新投資者，海航基礎將配售新內資股4.9億股，可籌集資金24億元。



配售內資股籌24億



邢周金表示，除配售新內資股以外，亦將發行新H股2億股，該方案將於6月26日提交股東大會審核。完成H股發行後，母公司美蘭國際機場持有上市公司股份將在58%左右，至於持有美蘭機場約30%股份的海航集團，直接持有海航基礎股份僅1%左右。



海航基礎財務總監周鋒表示，相較於首都機場（694）及A股的機場股份，海航基礎股份的H股估值遠低於主要對手，例如首都機場的市盈率逾23倍，海航基礎僅6.7倍，而美蘭機場去年客流量增加逾16%，遠超於首都機場的5%。因此，該公司將加快股本擴張及注資，推動業務做大做強。



海口美蘭機場還將收購東南亞航空資產，並加快機場二期擴張，包括拓展佔地11.4平方公里的航空城，將航空業務延伸擴展至旅遊、會展、商貿等領域。目前，海航基礎的航空業務收入比重約56%，非航業務收入比重44%，今後一至兩年可提升至1比1的水平。航基股份昨收報6.35元，升0.32%。