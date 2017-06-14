﻿個別銀行加拆息 做樓按宜貨比三家

按揭市場競爭一向激烈，各銀行都要想盡辦法在客戶前保持低息，目前均以H+1.4厘作招徠。惟資金成本上升，銀行只好在上調拆息（Hibor）入手。據了解，華僑永亨於5月起將H按息率中的1個月拆息上調約10點子，其後將上調幅度稍為收窄，昨日的拆息更處於各銀行中的高位達0.44厘。



其他銀行普遍都是貼近當日的一個月銀行同業拆息，據銀行公會網頁顯示，昨日一個月Hibor為0.36857厘，當中以滙豐銀行作為大行存款充裕，資金成本較低，因此Hibor做到0.32厘為全城最低。



滙豐拆息0.32厘全城最低



經絡按揭轉介市場總監劉圓圓表示，一般客戶只會注意按息是否優惠，她提醒市民要主動問清楚中介銀行的拆息水平。對於已在華僑永亨做按揭的客戶無疑受影響令供款增加。她又指，使用H按始終是浮息，但強調如實際息率調高至一定水平，仍有封頂上限作保險。



金融界立法會議員陳振英表示，中小行的存款基礎不足，資金來源主要靠向外拆入，因此資金成本上升，為守住優惠的按息唯有在調高拆息方面入手，他相信，銀行按揭實際息率只要是「貴少少」都難渾水摸魚，認為市民在做按揭方面相當精明，會貨比三家。



本報記者查詢各銀行的一個月拆息水平，大部分銀行需要通過該行電話查詢才可取得最新資料，更有銀行是長期線路繁忙而未能接通，只有少數銀行網站能輕易查閱拆息水平。銀行人士表示，銀行在提供拆息資料方面應更具透明度，市民亦要注意各家銀行的Hibor是有偏差，即使息率偏低亦要留意低息是否會持久。



華僑永亨回覆指，該行不時根據銀行的資金成本訂定按揭息率，該行與客戶的貸款協議上已訂明該行有權決定及釐定適用之息率。