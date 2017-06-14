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﻿網龍首季虧損收窄60%

2017-06-14 列印
　　網龍（777）公佈截至今年3月底止首季業績，季內收益7.13億元（人民幣，下同），按年升24.8%。但由於教育業務未有改善，仍錄得1.578億元虧損，拖累整體業務蝕4566萬元，但仍較去年同期虧損1.14億，收窄近60%。該公司副董事長兼執行董事梁念堅預期，全年業績或可實現盈利。網龍昨收報20.95元。
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