﻿頭條財經投資會 六月活動預告

「頭條財經投資會」6月又有新活動，今次邀請到頭條財經名家、ADS Securities零售市場銷售總監陳健豪Aaron開講，主題為「息口走向‧外匯攻略」。美息趨升，加上英國大選後英鎊大跌，對各國貨幣走勢有何啟示，投資時又應採取甚麼策略呢？Aaron將會為你深入分析，不容錯過。



是次活動將於6月23日（星期五）晚上舉行，只供會員參加，費用全免，名額有限，先到先得，額滿即止。已登記接收本會資訊的會員，會於本周稍後收到活動邀請電郵，登入《頭條財經網》會員專區報名即可。非會員如欲參加此活動，請先到《頭條財經網》：http︰//hdfin.stheadline.com/，登記成為本會會員才可報名。【有意報名人士請注意，在報名表格中的「收集個人資料聲明」部份，須選擇同意接收本公司及夥伴的推廣資料，否則之後無法接收本會活動通知。】