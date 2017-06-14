﻿IFC外望——維港投資領投融資 誠哥潮玩「走動式VR」

長和系主席李嘉誠旗下私人投資旗艦維港投資又有「新玩具」，噚日領投美國「走動式VR」開發公司Nomadic種子輪融資，募資600萬美元（約4680萬港元），參投者亦包括Maveron、Presence Capital、Vulcan Capital及Verus International。Nomadic嘅正式產品要出年第一季先有，不過今個月喺黃埔新天地時尚坊就有得免費玩，喺為期10日嘅電競活動「香港競XP」上設展，記得好日子係今個月29號呀！



Nomadic係集中「沉浸式娛樂」創作及倡導實物觸控式虛擬實境（VR）體驗嘅公司，並與遊戲機電影創作室合作設計「家外」VR內容。與一般VR相比，Nomadic的裝置更加融合布景設計、實物道具、遊戲設計及VR故事敘述元素等，打造一個多元化場地平台，令消費者體驗高質素VR探險，比如可為商場等場地增值和帶來人流。



早前倫敦Topshop牛津街分店就設置跨層滑梯，並讓客人戴上VR裝置，感受倫敦街頭嘅景色，更將牛津街景盡入眼簾。今個月香港中環分店亦打造成鬧市中的水上樂園，特意打造一個空間讓顧客親身玩VR遊戲，不過香港寸土寸金，就整唔到滑梯。



股神推銷以色列國債



美國股神巴菲特一向好有投資智慧型，話買指數基金好過幫襯「食水深」嘅對沖基金，近排仲做埋生招牌，幫忙推銷以色列國債。聽聞佢呢個禮拜四會專程飛去紐約，同美國、加拿大、墨西哥同巴西嘅投資者私下會面，推銷以色列國債。



據以色列國債包銷機構「以色列發展公司」話，後日會晤股神嘅呢班美國同海外投資者，各人都打算投資最多500萬美元（約3900萬港元）嘅以國債咁話，絕對係大客嚟。



呢家公司仲話，股神已經唔止一次撐投資以債，佢旗艦投資公司巴郡，舊年11月曾經喺奧馬哈總部舉辦過同類嘅包銷活動，嗰一次集資超過6000萬美元（約4.68億港元），今次喺紐約嘅活動估計可以再籌集1.4億美元（約10.9億港元）。



至於股神私人嘅投資組合，據聞都揸咗約500萬美元嘅以債，據佢老人家話，買以債係好投資，而以色列係值得支持嘅優秀國家咁話。相信係好嘢要同大家分享下呱。



高瞻