﻿市場簡訊

澳博（880）執行董事兼行政總裁蘇樹輝表示，澳門博彩業已有結構性的改變，中場客的比例已超過一半，而且中場增長不錯，貴賓廳亦見復甦。至於被問及本月初氹仔新客運碼頭啟用，蘇樹輝稱由於氹仔與澳門半島的客源各有不同，不擔心新客運碼頭啟用後會分薄客源。澳博「上葡京」酒店項目正在等待政府批准，他期望在上葡京落成之前，可將現有賭場海立方和回力娛樂場融合，並稱上葡京預計在明年下半開幕。



德銀昨天發出通告，表示要將16隻ETF停止交易，強制贖回以及除牌。該16隻ETF當中，有10隻是和滬深300的分類指數掛鈎，另外6隻是和MSCI的新興市場指數掛鈎。本港的ETF市場不斷萎縮，貝萊德去年11月亦已將7隻ETF除牌。



中信集團（267）早前夥拍凱雷收購麥當勞中港業務經營權，被問及中信集團旗下大昌行（1828）會否成為麥當勞的原材料供應商，中信董事長常振明昨日出席股東會時表示，中港兩地的麥當勞和大昌行在客戶方面可有合作空間，但麥當勞原材料供應方面，是其自有全球供應鏈體系提供，故不可能單獨交予大昌行一家供應商。



創維數碼（751）公佈，今年3月底止年度股東溢利為13.1億元，下跌39.6%。末期股息每股5仙，可以股代息。全年股息支付率相當於33.6%。期內營業額為428.4億元，升0.4%。



比亞迪（1211）擴展澳洲純電動巴士業務，除雪梨外，更於布里斯本營運。布里斯本機場已進駐11輛純電動巴士，每架可接載70名乘客，計劃最遲明年2月全數投入營運。



奧星生命科技（6118）發盈警，預期截至今年6月底止半年虧損大幅增加。虧損主要歸因若干項目執行時間延長，預算成本增加及毛利下降；流體與生物工藝系統分部收入大幅減少；承接了若干毛利率較低的項目，為了確保定單留長期客戶。



利記（637）發盈喜，預期截至今年3月底止年度扭虧為盈，賺4100萬元，去年度虧損約1.167億港元。



港交所（388）資料顯示，The Capital Group於6月8日，即瑞聲（2018）復牌翌日，以每股95.66元增持191.9萬股，持股量由12.97%增至13.12%，涉及資金約1.84億元。



永旺（984）公佈大股東AEON已於昨日向4名獨立第三方出售合共2874萬股股份，佔已發行股本總額約11.05%，令公眾持股量增加至約27.78%。



閩信集團（222）公佈供股不足額，於6月2日下午4時正接獲合共23份有效申請及接納，涉及合共7088.43萬股供股股份，佔供股總數約51.43%。包銷商將認購未獲承購之供股股份。閩信集團10供3，每股6元，集資不少於8.27億元。



僑雄國際（381）以最多4億元收購榮佳企業收購上海立名科技65%股權，發展酒店前台機械人業務。



浙江滬杭甬（576）建議分拆浙商證券於A股上市，預期分拆款項淨額約27.6億元人民幣，公司在浙商證券的間接權益就由原來的52.15%降至46.93%。