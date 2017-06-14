﻿蘋果開發無人駕駛 納指回穩 杜指再破頂

美股止跌回升，杜指再創日內新高。市場預期聯儲局於本港時間周四凌晨結束兩天會議後，將進一步加息0.25厘，銀行股帶頭造好，科技股經過兩日調整後回穩，蘋果公司行政總裁庫克首次在媒體訪問中透露，正開發無人駕駛汽車系統。



杜瓊斯工業平均指數一度上升90點，報21326點，再創日中新高，至今晨四時收報21,328點，升92點；納斯達克指數亦告回升，收報6,220點，升44點。滙控（005）美國預託證價格報68.40港元，較香港收市價跌0.20港元；中移動（941）美國預託證價格報83.95港元，較香港收市價升0.05港元。



利率期貨市場預期，聯儲局周內加息至1.25厘的機率高達94%，投資者並且關注儲局會後發放更多有關收縮目前規模達4.5萬億美元資產負債表的詳情。



美上月PPI無升跌



連日受壓的科技股回穩，蘋果公司股價早段曾升1.4%；其他科技巨頭包括微軟、Google母公司和facebook等均回升約1%。



蘋果公司行政總裁庫克首次在媒體訪問中公佈，目前正集中開發自動駕駛系統，並指是一切人工智能開發項目之母。蘋果同日發行10億美元10年期、資助潔淨能源的綠色債券，是第二次發行這類債券。



美國新出爐的5月份生產價格指數（PPI）按月無升跌，與預期相符，主要是期間的汽油價格下滑，抵銷服務價格的升幅。



美匯指數先升後軟，美市早段曾跌0.17%，見97.28點。日圓回軟見110.27兌1美元（日圓兌7.04港元），跌0.29%。紐約7月期油價先升後軟，亞市時段曾升0.72%，到美市早段倒跌1.13%，見每桶45.56美元；油組上月產量增加33.6萬桶，是六個月以來最多，抵銷市場預期美國上周原有庫存減少的預測。倫敦現貨金昨日回軟，曾跌0.54%，見每盎司1259.05美元的逾一周低位。



恒指回升 賭股造好



港股昨日回升，恒指高開118點，早市反覆向上，曾升175點，高見25883點，惟未能突破10天線（25888點），午後市況牛皮，持續於25800附近徘徊，恒指收報25852點，升144點；國指收報10525點，升39點；成交額798.53億元。



藍籌股普遍向好，騰訊、友邦（1299）、建行（939）及中移動（941）為升市主力，合共為恒指貢獻58點升幅，港交所（388）重上200元，收報201元；瑞聲（2018）更升1.83%。瑞銀唱好澳門6月份賭收，濠賭股再現升勢，銀娛（027）曾見48.75元，創新高，收報48.6元，升2.64%，成表現最佳藍籌。