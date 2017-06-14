﻿美研放寬金融監管捱批

美國財政部周一公佈廣泛改革金融監管架構的報告，提出逾100項改革建議，財長努欽在媒體訪問中稱，其中80%建議可通過監管機關、毋須國會通過便可執行。



報告提出的建議包括放寬對華爾街大銀行在交易營運上的管制、減輕每年銀行壓力測試的負擔，以及削減積極追究金融機構不良行為的消費金融保障局（CFPB）的權利等。方案同時建議擴大由財長主持的金融穩定監管委員會權力，以及修訂美國銀行實踐全球資金標準的方式，以強化對海外同業的競爭力。有反對者抨擊，有關建議損害在金融危機期間失去居所和工作的美國消費者；不時批評華爾街業界的民主黨參議員沃倫亦指出，該方案將容許大行更輕易詐騙客戶，憂慮會引發新一輪金融危機。