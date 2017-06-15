﻿新股頻誕賺錢王 資金轉炒細價股 ITP首日升近倍

港股表現牛皮，資金轉炒新股，令新股炒風再現，昨日在創業板掛牌的ITP Holdings（8446），收市較招股價大升近1倍，至0.59元，每手賺2900元，僅次於前日掛牌的藥明生物（2269），為今季賺錢王第二位。與此同時，半新股安領（8410）及泰和小貸（8252）也分別升32及23%。有分析師認為，大型藍籌股目前上升空間有限，炒風正流向半新股及細價股。



經營流行音樂演唱會視像顯示解決方案供應業務的ITP，昨日開市報0.52元，已為全日最低位，盤中曾一度升至0.88元，較招股價0.3元高1.93倍，收市報0.59元，仍較招股價高出96.7%，不計手續費，以每手10000股計，賺2900元，成交6808萬元，賺錢能力僅次藥明生物，該股首日帳面賺3825元。



安領泰和小貸爆升



資金有明顯跡象由大型藍籌股流向細價股，騰訊（700）及中石化（386），昨日分別升1.8%及1.4%，已為表現最佳藍籌，中國旺旺（151）、吉利汽車（175）及恒隆地產（101）等則倒跌。今年4月19日上市的安領，昨日大升32.6%，收報至0.63元；至於上月8日上市的泰和，也升23.5%，收報1.68元，成為兩隻全日最大升幅股份，成交額分別達3747.6萬元及1906.6萬元。



第一上海首席策略師葉尚志表示，大型藍籌股目前上升空間有限，資金需要尋找題材炒作，繼早前沽空及夾倉後，現迎來二三線細價股，估計情況將會維持一段時間。隨著下周外圍消息開始明朗，包括A股納入MSCI消息變得明朗，資金或有望重新流回大型股份。



事實上，今年年初新股創業板配售「圍飛」情況嚴重，有上市才半日的駿傑（8188）被證監會緊急停牌。其後上市的新股全配售幾近絕跡，但仍無阻爆升，6月初上市的瑞斯康（1679），上市首日也大升逾1倍，每手賺達2650元。3月9日上市的美高域（1985），該股首日掛牌即升1.74倍，為10年最強首日升幅王，每手賺達5080元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，近期新股爆升，除了可能是個別個股份基本因素吸引之外，更不排除是證監會近期較少「出聲」，對於周五有消息稱創業板諮詢將禁止全配售，相信也將無阻新股爆升，因包銷商仍可通過灰色地帶，將公開發售股分配售給予指定投資者造勢。



內地「港股」基金「正名」



另外，《中國基金報》昨日報道，內地監管當局發指引，對通過港股通參與港股交易的公募基金產品及投資比重定出要求，有「港股」等類似字樣的公募基金，應當將80%以上的非現金基金資產投資港股；若港股在非現金基金資產比重低於80%，則基金名稱不能帶「港股」字樣，而投資港股的比例則不得超過50%。