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﻿利標多賺89% 定三年策略

2017-06-15 列印
  利標品牌（787）公佈，今年3月底止年度盈利8974.2萬美元，增89.4%，每股盈利1.08美仙，不派息。行政總裁兼副主席樂裕民指出，計劃將旗下品牌引入中國，但不會通過收購其他品牌發展內地市場。該公司期內營業額38.91億美元，增加11.6%，毛利率增2.5個百分點至36.4%，核心經營溢利升64.5%至1.73億元。公司訂下三年業務發展計劃，預期至2020年，營業額可達50億美元，總毛利率及EBITDA則分別升150點子及50%。
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