﻿IFC外望——FinTech大行其道 陳總：傳統銀行唔使驚

金融科技（FinTech）興起，有對決科技金融（TechFin）公司的意味，金管局總裁陳德霖為了探討這個命題，六月頭去咗深圳一趟，探訪深圳市金融辦公室同人行深圳支行，又參觀兩家在發展和應用金融科技處於領先地位的公司，即平安科技和微眾銀行。短短一天之行，陳總恍然大悟，金管局是科技中立，最終贏家都是金管局，金融科技及科技金融，只要涉及存戶及投資者，都走唔出金管局嘅五指山。



陳總又溫馨提示，話監管手段和工具，未來可能要有別於以往沿用的一套。不過，原則始終未有動搖，就係要保障存戶和投資者；講到底，金管局監管原則係「風險為本」和「科技中立」，萬變不離其宗，無論新科技如何應用於金融活動或交易，牽涉到存戶和投資者這一本質，金管局會作出合適的監管。



他發覺到科技金融肯定會為傳統金融業帶來極大競爭壓力，亦會改變金融服務模式和生態，但難以取代傳統金融業，事關傳統銀行很多是財力雄厚，資源豐富。咁一眾賓架都唔使咁驚，之不過，用水晶球來猜測將來，銀行界會大規模應用金融科技維持競爭力同滿足客戶需求。小部分銀行跟唔上科技潮流，相形滯後，就會冒上客戶流失風險。



陳總又覺得，科技金融公司接受監管之後，仍有競爭力，發展空間和潛力。科技公司進入金融領域，就擺脫不了市民對存款和投資者保障的要求，科技無論多新，都不會改變金融交易的本質。



亞太區財富年底超西歐



波士頓顧問公司（BCG）看好亞太區私人財富將首次超越西歐，公司研究報告話，近排西歐受到英國脫歐、大選同恐襲嘅影響，充滿政治同經濟不明朗因素，估計西歐嘅私人財富總額會喺今年首次被亞太區爬頭。



BCG每年都會編制全球億萬富豪統計報告，佢哋發電郵聲明話，西歐舊年嘅私人財富只增長3.2%，至40.5萬億美元，亞太區財富就增加9.5%，至38.4億美元，以呢個趨勢嚟睇，估計到今年底，亞太區嘅私人財富總額會增至42.3億美元，超前西歐嘅41.9萬億美元。



所謂錢搵錢，BCG仲估計最有錢嘅富豪一族，由2016至2021年，擁有至少1億美元嘅富豪，估計佢哋嘅私人財產年均增速達到9.1%，對比身家2000萬到1億美元嘅富豪，財產年增10.2%，而低於100萬美元嘅家庭，財富增幅估計只有3.7%。



亞太地區投資者係舊年全球離岸資產管理嘅最大資金來源，達2.9萬億美元，其次係西歐嘅2.6萬億美元。富豪投資者係通過離岸資產管理，迴避政治不穩定同弱貨幣。



高瞻