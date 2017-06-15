﻿市場簡訊

香港證監會昨日發佈2016至2017年報，截至3月底止年度，由盈轉虧，蝕3.56億元，對上年度則賺3634萬元，當中徵費收入減少近31%，至10.17億元。期內投資收入則大增13倍，至2.03億元。另外，人事費用及董事佣金按年上升9%，至逾12億元，而行政總裁歐達禮的酬金則維持在973萬元。證監又公佈，期內共展開逾400項調查，及提出40多項刑事控罪，最終令4名人士及2間公司被定罪。



復星國際（656）再有海外併購計劃，據路透社引述報道指出，復星國際加入競購有色寶石生產商Gemfields行列，傳以2.25億英鎊（約22.35億港元）的估值參與競購。復星國際旗下復星黃金表示，已提出以每股0.4085英鎊收購Gemfields，每股作價較周二收市價0.355英鎊，有15%溢價。



大連港（2880）控股股東大連港集團收到遼寧政府通知，遼寧政府與招商局集團簽署合作框架協議。



根據協議，雙方合作建立遼寧港口統一經營平台，並以集團公司、營口港集團為基礎設立遼寧港口集團，實現遼寧沿海港口經營主體一體化。遼寧政府將支持招商局集團投資遼寧港口集團。協議雙方爭取在2017年底前完成遼寧港口集團的設立和混合所有制改革，在2018年底前完成整合省內其他港口。



賽晶電力電子（580）發盈喜，預期今年6月30日止半年利潤將大幅增長，主要由於輸變電定單數量和交貨數量增加，銷售收入增長；綜合毛利率持續提升；及有效的成本控制。



中國支付通（8325）發盈警，預期今年3月31日止年度將由盈轉虧，虧損約1.72億元，去年同期則有溢利約7043.1萬元。重大虧損主要源自與智城有關之公平值虧損約6858萬元；新成立之重慶互聯網小額信貸公司之經營虧損約1504.9萬元；及債券及可換股債券之利息開支約3093.2萬元。



金誠控股（1462）發盈警，預期今年3月底止年度溢利可能將較去年減少約2000萬元。屋宇設備工程一項公共項目因產生勞動力及材料成本等額外合約成本而有虧損，引致毛利率較去年同期下降；市場推廣產生的銷售及分銷開支增加約560萬元；非現金流出購股權開支約340萬元 。



碧生源（926）發盈喜，預期今年6月30日止半年之溢利約2500萬至3500萬元人民幣。公司從傳統媒體投放向新媒體投放的轉型，上半年的廣告費用大幅度下降，去年12月恢復生產及銷售使用新名稱的新包裝減肥茶產品後，碧生源牌常菁茶的銷量在穩步恢復中。



睿見教育（6068）主席劉學斌認為，未來公司有機會納入在「深港通」等名單中，相信可吸引內地投資者參與，有利股價上揚。財務總監吳卓謙表示，會繼續尋求收購機會，暫預算每個財年收購一所學校，主要看廣東地區有否收購機會，而本財年資本開支預算為5億元人民幣，當中2至3億元人民幣作收購用途。



瑞聲科技（2018）公佈，與平安銀行（深圳分行）簽訂戰略合作協議，平安銀行向瑞聲提供綜合融資額度100億元人民幣。該協議由簽訂日期起生效，為期一年。