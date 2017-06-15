﻿加息四分一厘 通脹料溫和 儲局今年啟動「縮表」

美國聯儲局今晨結束為期兩天的議息會議後，宣佈加息四分一厘，將聯邦基金利率區間上調至1至1.25厘，為今年第二次加息。美股昨日早段觀望議息結果，杜指在初段已再創日內新高，至今晨四時，杜指收報21,374點，升46點。



美國聯儲局議息後，決定加息0.25厘，同時展望今年將會再加息一次，在16位委員當中，有8名預計今年餘下時間再加息一次，4位預計再加息兩次。此外，當局亦表示，預計將在今年實施資產負債表正常化，先每月縮減公債再投資60億美元，縮減抵押貸款支持債券（MBS）再投資40億美元，又指縮減證券再投資規模將逐季擴大，直到達到每月公債300億美元和MBS 200億美元的規模。然而，當局沒有具體表明資產負債表的長期規模，稱如果經濟狀況改變，會暫停正常化進程。



當局認為，經濟短期風險大致平衡，但預計通脹短期內保持在低於目標的1.6%，並會密切關注發展。



杜指初段再創新高



儲局今次加息已屬市場預期之內，但市場對下一次加息時機的看法較分歧，較多估計在年底前或明年初；在較預期弱的通脹數字出爐後，利率期貨市場反映，估計儲局9月加息的機率不到20%，12月中加息機率亦低於50%。



杜瓊斯工業平均指數早段再創新高，至今晨四時收報21,374點，升46點；納斯達克指數時收報6,194點，跌25點。



滙控（005）美國預託證價格報68.14港元，較香港收市價跌0.33港元；中移動（941）美國預託證價格報84.03港元，較香港收市價跌0.22港元。美國商務部出爐的5月份零售銷售按月跌0.3%，遜於預期的無升跌，跌幅是今年以來最大；同日出爐的上月消費物價指數（CPI）按月下跌1%，按年升1.9%，通脹放緩步伐較預期快。



港股昨日表現反覆，承接美股周二晚升勢，恒指高開63點，報25915點，但已是全日高位，由於市場觀望聯儲局的議息結果，加上內地5月城鎮固定投資增幅遜預期，港股隨內地股市向下，最多跌139點，低見25713點，惟騰訊（700）尾市升幅擴大，以全日高位277.4收市，升1.83%，成表現最佳藍籌股，為恒指貢獻48點升幅。恒指收報25875點，升23點；國指收報10514點，跌10點。



吳小暉不能履職 安邦系震散



除騰訊外，多隻科網及科技股亦回升，IGG（799）升2.7%，中芯（981）升10.7%，金蝶國際（268）及金山軟件（3888）升約1%。瑞聲科技（2018）則逆市跌0.5%。另外，安邦保險集團發聲明指「董事長兼總經理吳小暉因個人原因不能履職」，昨天「安邦系」旗下24隻A股中有90%下跌，並以安邦持有13.11%股權的招行A股「最傷」，市值蒸發12.15億元。