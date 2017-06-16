﻿恒大：非借殼深深房 最快七月交「A計劃」 料證監審批三四個月

中國恒大（3333）近期悉數轉讓萬科A股予深圳地鐵，市場憧憬恒大回歸A股有新進展，不過深深房早前再次延期公佈重組議案至7月14日。恒大昨日在港舉行股東會，首席財務官潘大榮表示，審計評估工作已基本完成，未來可能7月或8月向中證監遞交重組的正式方案，預料中證監需3至4個月時間審批，相信無實際障礙，惟一切以公告為主。



潘大榮強調，是次恒大並不是借殼深深房回歸A股，深深房是深圳國資委旗下的公司，與恒大地產的重組屬同業重組，不同於一般的中概股回歸，亦不會牽涉私有化及外匯流出問題。加上恒大集團與深圳市政府亦有全方位合作，故不存在政策障礙。



深深房下月中公佈重組議案



董事局主席許家印並未出席股東會，會後執行董事黃賢貴被問及出售萬科對降低公司負債作用大不大時，只簡單回應，「對公司好的事都會考慮。」深深房於本周二發通告稱，由於重組方案複雜，至今仍無法披露重組計劃，現時預計要延至7月14日前方可作出公佈。深深房表示，原計劃於6月14日前公告重大資產重組方案等相關信息，惟是次重組涉及深圳市國有企業改革，擬購買的資產規模較大，交易結構較為複雜。深深房自去年9月14日起停牌至今。



建行：按揭仍為業務重點



另外，內地樓市調控持續發力，不少銀行已收緊按揭貸款。建設銀行（939）行長王祖繼昨日表示，會最大限度確保居民自住的按揭貸款真實性，確保客戶有真實收入來源。隨著三四線城市樓市去庫存，住房需求很大，仍是建行支持的重點。



王祖繼昨天在股東會後表示，確實有中小銀行上浮按揭利率，首付比率也有不同程度的提高，建行嚴格執行首套房貸政策，個人住房貸款業務沒有受到限制，業務規模正常。近期，內地部份銀行已將按揭利率上浮10%至20%。以5年期基準貸款利率4.75%為例，最多上浮至基準利率的1.2倍，相當於5.7%。



安邦集團確認董事長胡小暉「因個人原因不能履行職務」以後，隨即傳出至少6家大型內銀已中止銷售安邦保險產品。王祖繼僅表示：「安邦和建行是正常的業務往來，是正常的同業及客戶關係。」至於下一步會否調整或重新考慮雙方業務合作，建行未作正面回應。



內銀半年結將至，王祖繼稱，央行加強宏觀審慎監管考核，這是正面措施。而當前市場資金趨緊，出現「階段性利率倒掛」的現象，例如，3個月同業拆息（Shibor）高於1年期同業拆息的水平；1年期同業拆息又高於1年期貸款基貸款基準利率等，反映市場利率高企。他相信，半年結過後市場利率會恢復正常水平。



另外，王祖繼表示，今年首季度建行淨息差2.13厘，已好於去年第四季，今年整體利率水平、貸款收益都在上升，料下半年淨息差仍可保持穩中有升。