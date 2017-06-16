﻿信邦籌8.5億拓北美 建成暗盤曾升84%

擬於主板上市的內地汽車塑料膠電鍍零件出口商信邦控股（1571），今日起招股，招股價介乎3.13至3.42元，以每手1000股計算，入場費為3454.46元，預計將於本月28日掛牌。以發行2.5億股股份計，集資最多8.55億元，集資所得主要用於擴充產能，包括在墨西哥興建新生產基地。



信邦主席馬曉民昨日表示，墨西哥新生產基地預計將於2019年初投產，該基地主要供應當地客戶，以進一步拓展北美業務。信邦2013年時終止與最大客戶KPI合作，對於KPI會否成為其在北美的競爭者，他回應稱，與KPI仍有合作，而北美市場十分龐大，相信有競爭才會有進步。



根據招股書資料，信邦擬將集資所得的40.2%用於墨西哥廠房興建，預計該廠房年產能將能達22萬平方米。集資中的35.9%則將用於擴充及改善中國生產基地，當中惠州及無錫塑料注塑及零件組裝新生產基地，將分別於今年10月及8月營運；惠州新電鍍生產線將於明年初開始營運，預計年度產能將於明年底增35萬平方米至290.94萬平方米。其餘集資將用於產品研發等方面。



另外，兩隻新股建成（1630）及Nexion（8420）將於今日掛牌，昨日暗盤價齊齊上升，當中建成高開0.445元，已是全日低位，其後一度大升84.21%至0.7元，收市報0.61元，升60.53%，成交僅得291.80萬元。Nexion暗盤價初段上升，最高見0.65元，比招股價0.48元，升35.42%，但收市則有所回落，收報0.51元，全日升6.25%，成交達396萬股，涉及資金212.95萬元。



ITP曾插31% 收市保不失



至於日前掛牌大升近一倍的創業板新股ITP（8446），昨日早段急挫31.4%，見0.405元，尾市收復失地，收報0.59元，無升跌。半新股信越控股（6038）曾見0.38元創上市新低，收市報0.395元，跌1.25%。