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﻿思捷插13% 市值不足百億

2017-06-16 列印
　　受大行唱淡，思捷環球（330）昨日股價跌至2000年10月以來的低位，一度跌至4.45元，並以接近全日低位收市，收報4.51元，大挫13.3%，市值單日蒸發13.4億元，市值跌至87.68億元。

　　滙豐發表報告指，思捷環球銷售可能持續疲弱，核心市場德國銷售不理想，而且過去數季表現均遜於同業。該行將評級下調至「沽售」，目標價由5元降至4.8元。
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