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﻿賺3.2億派息八仙 莎莎擬增地舖比例

2017-06-16 列印
　　莎莎國際（178）派發截至今年3月底止年度成績表，期內純利按年大跌14.8%，至3.27億元，每股基本盈利為11.2港仙，派發末期股息8仙，未有派發特別息。莎莎主席兼行政總裁郭少明表示，今年初至5月初，本港銷售表現理想，但上月中開始放緩，估計受回歸20周年國家領導層來港，過關程序嚴謹，顧客減少購物所致，期望只是短暫情況。他認為，零售業已見底，但升幅放緩，料下半年市道平穩。由於近期租金回落，計劃增加地面舖的比重。

　　郭少明又指，有不少航空公司及酒店推優惠慶回歸，期望可刺激旅客來港消費，改善銷售表現。該公司於期內營業額為77.46億元，按年跌0.58%，惟中國業務整體營業額按當地貨幣計下跌3.9%，至2.76億元，同店銷售跌3.4%，年內虧損1510萬元。

　　港澳市場營業額為62.66億元，與上年同期相若，同店銷售額則下跌1.8%。年內，港澳零售網絡共有115間店舖。莎莎股價昨日捱沽，收報3.32元，跌8.3%。
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