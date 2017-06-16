﻿IFC外望——和記夥Razer推打機月費計劃

和記電訊（215）全力搶攻電玩迷用户，除與遊戲生活品牌Razer（雷蛇）合作開設概念店外，同時推出針對電玩迷而設的流動數據月費計劃，數據用量為10GB，月費268元。雖然價錢較月初中移動香港，針對大專生的10GB月費計劃貴，但目標客戶群更廣，更以贈送Razer價值約3800元的電腦配件套裝作招徠。



電玩迷若攜號轉台至3香港，須簽24個月流動服務合約。10GB的月費計劃收費268元，並獲贈Razer鍵盤及滑鼠套裝。被問及服務計劃定價偏低會否影響盈利或ARPU（每客月均消費），3香港執行董事兼行政總裁胡超文指，現時目標是積極推廣電玩行業，吸引更多玩家加入電玩生態圈。



3香港與Razer開設的RazerStore位於銅鑼灣景隆街1號，將於6月17日正式開幕。該店店位原為3香港門市，實用面積約為500呎，屬全球6間RazerStore中最細但租金較高昂的一間。店內除售賣月費計劃及手機外，亦會售賣Razer的電腦周邊產品，所有產品先由3香港購入再出售，故成本及收入均會入和記電訊帳內。和電香港昨收報2.59元，跌0.39%。



九倉電訊易名滙港 無懼對手割價



九倉電訊昨天改名為滙港電訊（WTT HK），是自去年11月私募投資公司MBK Partners和另類資產股權基金TPG，以95億港元向九龍倉收購九倉電訊後第一次以新裝示人。滙港電訊行政總裁馬惟善公布新發展方向之餘，亦不忙挖苦早前另一間割價搶客的寬頻公司，指滙港電訊的利潤及客戶量未受動搖。



香港寬頻（1310）早前掀起減價戰，狂邀九倉電訊企業客戶轉用旗下企業方案，於9月30日前轉用並簽約24個月最多可得五折優惠。滙港電訊行政總裁馬惟善表示，對方減價方案推行6個月之久對集團「零影響」，利潤、客戶流失率均無受累。



滙港電訊之後將主攻商業客户，發展分銷商網絡、雲端網絡及網絡保安業務。該公司過往在香港沒有分銷商網絡，之後將透過發展分銷商網絡推動資訊及通訊科技服務銷售，預料未來2至3年分銷商網絡收入將佔總收入2至3%。



高瞻