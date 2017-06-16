﻿市場簡訊

美國美泰公司宣佈，與中國復星集團簽署合資公司協議，結合美泰在兒童教育、發展領域的專長以及復星旗下企業地中海俱樂部的世界級客戶服務體驗，為中國兒童和家庭建立玩學俱樂部。該合資公司尚待中國政府相關監管部門批准。依據協議，美泰將把它所開發的兒童發展課程，融入到俱樂部提供的玩學服務中，而地中海俱樂部將運用其營運兒童俱樂部的專業知識，為新公司提供活動設計、流程創新和培訓方面的支持。



海昌海洋公園（2255）昨日公佈，與碧桂園（2007）簽訂項目合作框架協議，雙方將共同在全國適合的城市範圍內開發及獲取優質旅遊休閒項目及其配套商業、酒店、住宅。公佈又指出，自框架協議簽署之日起，雙方將聯合彼等經驗及品牌，在土地獲取及開發運營領域建立戰略合作關係。擬共同拓展專案地皮的地區，即框架協議項下合作首期，但合作地點不限於中國天津、重慶、武漢、煙臺、三亞、鄭州等，雙方將通過合資、合作等方式，向海昌已獲取的專案地塊進行住宅、商住或酒店專案等合作。



英裘控股（1468）昨日發盈警，由於市況，該公司毛皮經紀及融資業務持續惡化，預期截至今年3月底止年度所錄得之虧損淨額將會延續，去年同期虧損為9444.18萬元。



361度國際（1361）宣佈，正式成為2018年第十八屆耶加達亞運會的官方合作夥伴。這將是361度繼2010年廣州亞運會和2014年仁川亞運會後，連續第三屆支持亞運會。



利標品牌（787）日前公佈去年業績，全年多賺89%，但不派息，加上滙豐出報告唱淡，令利標股價昨日一度急挫30.7%，低見0.79元，收市仍跌21%，報0.9元。滙豐環球研究發表的報告認為，利標的銷售及行政開支至2020年度仍處於高水平，加上反映公司核心經營盈利遜預期，故削其2018至2019年度EBITDA預測18%至22%，評級由「買入」降至「持有」，目標價由1.5元，降至1.1元。



華熙生物科技（963）昨日下午1時停牌，停牌前收報14.3元，升2.4元。該集團發出通告指，停牌以待公佈內幕消息。



中國飛機租賃（1848）昨日公佈，向中銀航空租賃（2588）購買兩架二手波音B737-900ER飛機。市場評估該兩飛機總值約7.02億港元，預期將於今年第3季完結前交付予該公司。



宏基資本（2288）昨日公佈截至3月底止全年度業績，期內轉虧為盈，錄得純利5351萬元，每股派末期股息3仙。溢利主要來自於銷售位於九龍尖沙咀區一幢25層的住商混合項目「薈萃」大部份住宅單位，以及香港及中國投資物業的於期內錄得的公平值收益。雖然去年度重現盈利，但股價昨日大跌13.49%至1.09元。該公司於期內，綜合收益為6.02億元，按年增加2.93倍。至於投資物業的公平值錄得增加3284.3萬元，去年為減少912.4萬元。



據人民銀行披露，截至目前已有12家第三方支付機構被監管部門註銷《支付業務許可證》，即市場上俗稱的支付牌照。其中，僅從5月15日至6月14日，就有8家支付機構的牌照被註銷。