﻿陳德霖：小心樓市風險 縮表嚇窒全球 杜指收市回穩

儲局一如預期加息，同時表明今年內收水；英國央行議息會議上主張加息的委員增多，同時有消息指當局將任命特別檢察官，調查總統特朗普是否涉及妨礙司法公正，不利大市走勢。美股初段曾大跌112點，其後跌幅收窄，至今晨四時報21,359點；納指則一度跌至6100點邊緣。



美國聯儲局一如預期加息，並首次提及收縮資產負債表規模的計劃，拖累全球股市普遍偏軟。美股杜指初段曾跌112點，跌至21322點，其後跌幅收窄，收市報21,359點，跌14點；納指收市報6,165點，跌29點。滙控（005）美國預託證價格報68.31港元，較香港收市價升0.51港元；中移動（941）美國預託證價格報83.68港元，較香港收市價升0.08港元。



港銀行地產股受壓



歐洲三大主要股市齊跌，跌幅介乎0.5%至近0.9%，亞洲區和澳洲股市亦跌逾1%，新興市場俄羅斯更曾跌4%。亞洲股市當中，只有台灣和內地股市報升。港股自然未能獨善，恒指昨日開市即向下，低開103點，報25772點，其後跌幅逐步擴大至逾300點，更跌穿20天線（25691點），並以全日低位收市，恒指收報25565點，跌310點；國指收報10346點，跌168點；成交額743.11億元。銀行股及地產股成為跌市災區，其中渣打（2888）及滙控（005）齊跌逾1%。對息口敏感的本港地產股跌幅明顯，其中嘉華國際（173）及新世界發展（017）更跌逾2%，新地（016）、恒隆地產（101）及信置（083）齊跌逾1%，連帶領展（823）亦跌1.02%。



美新領失業救助人數減



數據方面，美國勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數減少按周減少8000人，至23.7萬人，較預期的24.1萬人少，接近43年新低的22.7萬人，反映勞工市場穩健。同日出爐的5月份進口價格指數則較預期疲弱，進口價按月跌0.3%，出口價按月跌0.7%，兩者跌幅均大過預期。5月份工業生產按月無升跌，亦遜於分析師預測的按月升0.2%。



對於美國聯儲局加息，香港金融管理局宣佈，貼現窗基本利率隨即跟加25基點至1.5厘，即時生效。金管局總裁陳德霖昨日再次提醒市民小心樓市下跌風險，指香港利率遲早會跟隨美國利率上升，又指現時樓市周期與九七年時不同，當時樓市泡沫爆破後，按揭息在10厘高位回落，現時情況恰恰相反，利率處於極低水平，當樓市上行周期逆轉時，很有可能碰上利息上升周期，需留意此風險。



對於目前香港利率上升滯後於美元利率，陳德霖提醒市民不能掉以輕心，要小心管理風險，因港元利息遲早會跟隨美元利息上升，尤其是買樓時要充份考慮能否承受市場價格波動和未來二、三十年的利率風險。