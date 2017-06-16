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﻿港未跟加息 料今年無壓力

2017-06-16 列印
　　美國聯儲局加息0.25厘，本港銀行未有跟隨加息。滙豐、渣打、中銀及恒生四大行昨日均宣布，港元儲蓄存款戶口利率及最優惠利率將維持不變，最優惠利率分別保留在目前5厘及5.25厘的水平。中銀香港及渣打均認為，今年內香港沒有加息壓力。

　　中銀香港投資管理總經理陳少平指出，聯儲局公布縮減資產負債表詳情，惟市場反應冷淡，美匯升幅不大。港匯亦無顯著波動，預期資金不會大幅流出香港及亞洲區，預期今年內香港沒有加息壓力。聯儲局下半年將再加息一次，渣打銀行（香港）大中華及北亞地區金融市場主管陳銘僑相信，加息是「走唔甩」，屆時本港銀行同業拆息會有所上升，但不會跟足加幅。今年暫未見到有最優惠利率（P）上調壓力。
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