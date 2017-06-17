恒指全日收報25626點，升61點或0.24%；國企指數報10384點，升38點或0.37%；成交額798.4億元。即月期指周五收報25498點，升63點，低水128點。
京華山一研究部主管彭偉新指出，恒指上周四(8日)高見26063點，至上周五(9日)回落至26030點，反映大市已升抵主要技術阻力位，加上本周恒指再失守20天線，相信大市將繼續向下調整，調整幅度將按恒指去年12月低位21488點開始形成的升浪總升幅的38.2%計算，即要回落至24332點方見支持，估計有機會於7月份回落至此水平，並料大市於見底後將再展升勢。
地產股持續偏軟
藍籌股周五普遍回升，滙控力撐大市，為恒指貢獻21點升幅，建行(939)、工行(1398)及友邦(1299)合計亦帶動恒指上升44點，恒安(1044)更升1.28%，成表現最佳藍籌股。
美國科技股於周四晚再捱沽，本港科技股周五普遍受壓。市傳騰訊(700)有意收購Angry Birds開發商Rovio，但無助股價，周五跌0.15%，報272.6元。其他科網股亦見沽壓，其中雲遊(484)更挫5.88%。
儘管本港銀行未有跟隨美國加息，但本港地產股周五普遍偏軟，其中嘉華國際(173)、恒地(012)、恒隆地產(101)再跌逾1%，嘉里建設(683)更跌2.38%；但長實地產(1113)回升0.41%。領展(823)跌勢未止，周五再跌0.32%。