﻿離岸人幣業務有前景 陳德霖：港中介角色優勢大

香港回歸20周年來經歷過1997亞洲金融危機、2008年全球金融危機後，金融體系的根基變得深厚，有利香港的金融發展。金管局總裁陳德霖表示，香港地小人多，最有利的策略定位仍是「背靠內地、面向全球」，又認為即使內地資本帳全面開放，也不會令香港失去優勢和被邊緣化，反而在這開放進程中，令本港離岸人民幣業務前途無限。



內地資本帳愈開放，資金流通愈多，香港的金融中介角色愈重要。他並不認同內地資本帳全面開放會令香港失去競爭優勢，首先因為中國經濟目前每年增長6.5%左右，一個12萬億美元經濟體能保持以這樣高速發展，其金融融通的需求非常巨大；其次，當內地金融體系完全對外開放後，上海、深圳、北京對於國際業務的競爭力固然很高，但香港亦一定會多做內地顧客的生意，因此可以各取所需，到底金融業不是零和遊戲；再者在國際業務方面，香港競爭優勢是存在的，但不能吃老本，須加強軟實力。



他也不認同當內地資本帳全面開放，香港會被「邊緣化」，反而認為內地開放資本帳需要搭橋跟國際接軌，而香港是重要的跳板。香港不可能是唯一的接點，但不可能沒有接點，正如美國的情況，不是全靠紐約對外接點，波士頓、芝加哥、洛杉磯都有具規模和成功的金融業務，國際金融中心強調「國際成份，香港的金融市場在國際市場多年，這方面有優勢，只要我們不自滿，軟實力繼續提升，前景仍然大有可為。」



香港過去數十年，甚至過百年的策略定位，其實都是「背靠內地、面向全球」。陳德霖指，香港地小人多，最有利的策略就是利用內地作發展的腹地。過去十多年，人民幣國際化的進程中，香港發揮獨特的中介人作用，現已為全球最大的離岸人民幣中心。雖然受到市場波動等因素影響，香港和其他地區的離岸人民幣資金池規模略見縮減，但香港仍是全球最大的人民幣資金池，而內地資本帳開放是一個長期進程，在此前提下，香港離岸人民幣業務前途無限。近數年中港在資本互聯互通方面有很多新發展，如滬港通、深港通、債券通。



此外，現時銀行體系更穩健，去年銀行業總資產較08年大增1倍至至20.6萬億港元。金管局亦因應市場發展推出了不同的措施，以加強銀行體系的穩定性及防震能力，如取消利率協議、實施巴塞爾三新資本要求、推八輪收緊按揭逆周期措施等。他說，從08年金融海嘯到及後的歐債危機，全球都被波及，惟香港的金融體系卻沒出現很大問題。



無意改變聯匯制度



聯匯制度一直行之有效，香港毋須亦無意改變現行制度；又示意暫未有條件將港元改與人民幣掛鈎。聯繫匯率有發鈔、有美元支持的機制，對穩住市民信心發揮了很大作用。由於香港是細小而開放的經濟體系，亦是國際金融及貿易中心，維持港元兌美元匯率穩定，是最適當的安排。