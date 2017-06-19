﻿眾安保險來港 數周內申上市 上市後市值或逾千億

內地互聯網保險公司眾安保險計劃未來數周入表申請在港上市，集資最高達20億美元（156億港元），至少也有10億美元（78億港元），有可能成為首隻金融科技股（FinTech）。內地報道，公司上市後市值逾一千億元，又擬向戰略投資者售最多10%股權 。



眾安保險由阿里巴巴主席馬雲、騰訊（700）主席馬化騰，及平保（2318）董事長馬明哲創立。眾安保險為內地首家專以互聯網銷售保險的公司，不設任何分行，2015年曾進行A輪融資，當時估值約500億元人民幣。



投資方包括摩根士丹利、中金、鼎暉投資、賽富基金、凱斯博，當時眾安已成為了互聯網保險行業「獨角獸」企業。眾安的股東從9個增加至14個；螞蟻金服擁有眾安16%股權，是最的股東；騰訊和中國平安則各持12%；中金持有2.52%；大摩持股2.48%；鼎暉持股近5%。



路透社引述消息人士，稱眾安目標於數周內提交上市申請，三家保薦人中，瑞信、摩通未有回應，瑞銀則拒絕評論。據《華夏時報》消息，眾安保險計劃向數家戰略投資者出售5%至10%股權。



今年上半年，眾安保險獲得在北京、廣東等12省市的車險條款和費率，加上此前批覆的「五省一市」，開通了18個省市地區的車險業務，佔全國車險保費市場66%的區域。



根據眾安官網的財務數據，眾安2016年保險業務收入為34億元（人民幣，下同），升49%，但對比2015年升189%，收入增幅明顯減慢。



眾安去年淨利潤僅937.2萬元，比2015年的4425.7萬元大跌近80%。