﻿全球政經不穩 王冬勝：泡沫漸形成

從事銀行業37年之久的王冬勝認為，現時香港所面對一大風險可能來自股市泡沫。他坦言，全球股市有個泡沫慢慢形成，美股的市盈率已相當高，而目前的互聯網問題與2000年時根本無異，只是今日的互聯網絡更大而已。



王冬勝同時質疑一些科技公司的營業模式能否圖利；續指「股市已由年初上升至今，再加上政治環境極不穩定，市場一定會找一個理由做調整」，一旦出現調整，調整幅度將較以往更大，因市場規模已壯大很多，單是科網股的市值就遠較2000年為大。他未有預測觸發股市泡沫暴破的潛在風險，但認為中國屬封閉式經濟體，其風險不會較其他因素大。



中國封閉式經濟風險大



過去10年間，中國、歐美大舉放水救市，中國累計放水10萬億元人民幣。王冬勝指，有關放水行動導致全球資金氾濫，資金四出尋求出路，再來美國採取弱美元政策，拖累與美元掛鈎的港元也轉弱，2013年時人幣較港元高出23%溢價，吸引四方資金來港購買資產，以致本港樓市需求出現結構性變化，除港人外，內地人及外地人都來港置業，加上香港樓市供應不足，於是將本港樓價不斷推高，主要原因都是「資金太充裕，加上零息，人人買資產保值」，結果由2008年至今，本港樓價以倍急升，但市民的工資每年僅升3%至5%，導致本港的貧富懸殊問題擴大。



樓宇供應料六年達標



王冬勝又指，儘管政府透過多種方法不斷增加樓宇興建量，惟屬長遠的解決方法，仍無法解決眼前即時的住居需要，所以樓價繼續上升。他料即使5、6年後達到建樓目標，樓宇供應量能趕上，屆時樓價也望大跌，「肯定唔會跌返去2008年嘅價錢」，而市中心的樓價依然昂貴，只有向外圍擴展地區的樓價才可望回落。美國已預告年內會縮減資產負債表，至於樓市泡沫會否因此被刺破，他認為要視乎收水行動的速度有多快。