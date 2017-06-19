有傳Razer即將上市，陳民亮無透露細節，但指美國對科技產業非常重視，Razer的總部亦設於三藩市，而中國的電競市場龐大，但香港作為中西交匯處，投資者既明白遊戲產業的重要性，也歡迎國際品牌。
Razer：電競比賽需大品牌撐場
有傳Razer即將上市，陳民亮無透露細節，但指美國對科技產業非常重視，Razer的總部亦設於三藩市，而中國的電競市場龐大，但香港作為中西交匯處，投資者既明白遊戲產業的重要性，也歡迎國際品牌。
兩周三宗同類火警 抽濕變燒屋 三母女幾喪命
黃大仙下邨一個單位昨天凌晨發生火警，屋內抽濕機疑通宵開着發生短路，燃着屋內雜物。濃煙嗆醒女戶主及其兩名女兒，三人分別因吸入濃煙不適及輕微燒傷，獲送院治理。這是兩周內第三宗涉及通宵開着抽濕機的火警。 ...
2017-06-19
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濟南女情困跳河 慈父捨身拯救溺斃
中國內地一名好爸爸捨命救女兒！父親節前夕，山東濟南一名約二十多歲的女子，疑因感情問題而跳河，其父雖不諳水性，但當時見狀亦立即緊隨跳河救女，最終女子雖及時獲救，但其父被發現時已無生命跡象，證實遇溺死亡，兩父女從此陰陽雙隔。 事發在上周五（十六日）晚上七時許，目擊事件經過的張女士正在小清河岸邊散步，她看見一名年約五十歲的男子和一名年輕女子正在爭執，其後該年輕女子突然跳河，她旁邊的男子毫不猶豫地緊隨跳了下去。 張女士指，該男子奮力游向女子後，雙手緊抱女子，並用力將她向上托起，但他似乎不諳水性，曾多次嗆水。此時，剛巧有多名途人見狀，加入合力拯救，該名女子率先被救上岸，其後好...
2017-06-19
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日超豪列車宿一宵萬八蚊
日本JR西日本的超豪寢台列車「TWILIGHT EXPRESS瑞風號」上周六首發，三十多名乘客乘坐深綠色流線造型的列車，踏上深入日本本島地帶的旅程。 這款寢台列車共有十節車廂，但只有十六個房間，最前及最後的車廂是擁有觀景天窗的展望車廂，甚至有可供乘客站到外面吹風的展望甲板。列車行程分為兩日一夜及三日兩夜，從關西地區出發，沿途駛經青葱鮮綠的大片稻田、陡峭的海岸線和寺廟。雙人房兩日一夜行程，每人二十七萬日圓（一萬八千八百港元）起，最豪華的套房兩日一夜行程每人七十五萬日圓（五萬二千三百港元）起。乘客可一邊品嚐美酒佳餚，一邊欣賞車外美景，享受有如五星級酒店。
2017-06-19
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澳門 金峰．名滙 4房3套 入場價約3,300萬
澳門全新豪盤金峰‧名滙主打4房3套房單位，發展商即日開售，首批單位平均呎價12,000元，折實平均呎價約12,000元，單位入場價約3300萬元。 由德祥地產集團、東聯投資、南豐集國、宏璟資本、實德環...
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離岸人幣業務有前景 陳德霖：港中介角色優勢大
香港回歸20周年來經歷過1997亞洲金融危機、2008年全球金融危機後，金融體系的根基變得深厚，有利香港的金融發展。金管局總裁陳德霖表示，香港地小人多，最有利的策略定位仍是「背靠內地、面向全球」，又認為即使內地資本帳全面開放，也不會令香港失去優勢和被邊緣化，反而在這開放進程中，令本港離岸人民幣業務前途無限。 內地資本帳愈開放，資金流通愈多，香港的金融中介角色愈重要。他並不認同內地資本帳全面開放會令香港失去競爭優勢，首先因為中國經濟目前每年增長6.5%左右，一個12萬億美元經濟體能保持以這樣高速發展，其金融融通的需求非常巨大；其次，當內地金融體系完全對外開放後，上海、深圳、...
2017-06-19
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復古陣 新雙刀
德國以B隊出戰今屆俄羅斯洲際國家盃，一對箭頭辛度華拿和迪姆華拿首度出戰國際大賽，教練路維針對兩人一高一快的特點，重排過往日耳曼軍團慣用的雙箭頭鋒線，今晚B組首輪勢以新酒舊瓶的鋒線撕破澳洲防線。 (LeSports HK App今晚11:00直播) 辛度華拿擁有一米九三魁梧身材，制空力強之餘腳下功夫亦不俗，剛過去一季德甲取得十一球和兩助攻。其拍檔RB萊比錫射手迪姆華拿速度、技術和把握能力皆一流，剛季聯賽獨取二十一球。手握兩張好牌，路維大有空間改變掌帥以來慣常單箭頭或無鋒陣，回歸國家傳統，重現昔日奇連士文拍禾拉等經典兩人鋒線。 兩個華拿聯袂爆發 其中，辛度華拿更獲球員時...
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仲夏紫妝魅惑
紫色向來予人神秘感覺，紫色眼妝更能為女性增添幾分嫵媚。如何將眼妝變得立體細緻？化妝師即席利用混色效果，教你塑造出自然和諧的完美仲夏紫妝。 文︰Angel圖︰黃幹文模特兒︰Slava（Primo） 化妝...
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Fiona張鈞甯咀住行紅氈 張智霖輪流拖Twins谷戲
第20屆上海國際電影節前晚揭幕，一眾藝人都盛裝行紅地氈，Twins不約而同都有電影在今屆電影節發佈，無獨有偶的是拍檔都是張智霖（Chilam），所以前晚Chilam要左右逢迎，先拖阿嬌後再拍住阿Sa亮...
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社論——擴醫療人手須早綢繆
政府委託港大評估未來醫療專業人力情況，報告公佈後，議論紛紛，醫生團體質疑醫生人手短缺的推測，物理治療師團體不滿低估對物理治療師的需求，而學者就為藥劑師抱不平，指現時服務不足，報告指未來藥劑師人手過剩之說站不住腳……。眾說紛紜，正好給政府接收多方面意見，仔細研究如何擴充醫療專業人手，以應付未來人口老化的挑戰。 近年港人對優質醫療服務需求大增，鄰近地區病人亦來港求醫，私院「其門如市」，積極擴充，不斷向公院醫護挖角，令公院醫護人手嚴重短缺，雖然兩所大學已增加醫生學額，專上學院亦開辦更多護士課程，但港大的評估仍預計未來醫護人手持續短缺。有醫生組織質疑推測的可信性，或恐怕當局趁機提出...
2017-06-19
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莫雷拉起孖捧盃 潘明輝勝纜未斷 潘頓蘇保羅齊齊四W
昨日父親節賽事，潘頓與蘇保羅齊齊贏四W，包括合作勝出「友瑩采」、「曾幾何時」及「友誼之星」，而騎者另有三場位置，成為騎師王理所當然。至於唯一錦標的會員盃，則由呂廄「真好彩」奪得，騎者莫雷拉另贏「四季旺...
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