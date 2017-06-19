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﻿Razer：電競比賽需大品牌撐場

2017-06-19 列印
  旅發局將於8月在中環海濱舉辦電子競技（eSports）比賽，電腦外置設備生產商Razer（雷蛇）創辦人兼總裁陳民亮表示，香港若要舉辦成功的電競比賽，需要有大品牌作合作夥伴及知名的電競選手參與。Razer並無參與8月的活動，但以往也有與300多名世界頂級電競選手合作，贊助他們的比賽設備。

         有傳Razer即將上市，陳民亮無透露細節，但指美國對科技產業非常重視，Razer的總部亦設於三藩市，而中國的電競市場龐大，但香港作為中西交匯處，投資者既明白遊戲產業的重要性，也歡迎國際品牌。
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